Inter Mediolan – Udinese: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2026)

Inter walczy o pozycję lidera po porażce w Europie. Sprawdź, czy Lautaro Martinez znów pokona bramkarza rywali. Sprawdź typy na mecz mistrza Włoch z Udinese.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Udinese Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2026 16:41

Powrót na San Siro po bolesnym ciosie. Inter szuka ligowego przełamania

Mistrzowie Włoch wracają na ligowe boiska z jasnym celem. W poniedziałek 14 września o 20:45 Inter podejmie Udinese w ramach czwartej kolejki Serie A. Zespół Cristiana Chivu potrzebuje trzech punktów, aby utrzymać się na szczycie tabeli obok Romy i Lazio. Faworyt tego starcia jest tylko jeden, ale goście z Udine udowodnili już w ubiegłym sezonie, że potrafią sprawiać sensacje na obiekcie w Mediolanie.

Gospodarze przystąpią do tego meczu mocno podrażnieni. W miniony wtorek ich seria piętnastu spotkań bez porażki dobiegła końca. Inter uległ 1:2 w starciu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, choć przez długi czas kontrolował przebieg gry. Posiadanie piłki na poziomie 64 procent, 21 oddanych strzałów i 57 kontaktów z piłką w polu karnym rywala nie wystarczyły. Dwa poważne błędy w defensywie kosztowały zespół cenne punkty. Na krajowym podwórku mediolańczycy pozostają jednak niepokonani od 8 marca 2026 roku.

Lautaro Martinez w barwach Interu znów straszy rywali

Kapitan „Nerazzurrich” odegrał kluczową rolę w ostatnim ligowym starciu. W poprzedniej kolejce obrońcy tytułu przegrywali z Napoli już 0:2, ale zdołali odwrócić losy meczu. Lautaro Martinez ustalił wynik spotkania na 3:2 w doliczonym czasie gry. Argentyńczyk utrzymuje świetną dyspozycję i pewnie przewodzi ligowym statystykom. Generuje współczynnik bramek oczekiwanych (xG) na poziomie 3,1 i oddaje średnio 6,2 strzału na 90 minut gry.

Napastnik z Ameryki Południowej wyraźnie lubi grać przeciwko ekipie z regionu Friuli. Zdobył aż siedem bramek w piętnastu dotychczasowych występach przeciwko Udinese. W poniedziałek w ataku najprawdopodobniej wesprze go Pio Esposito. Trener Chivu planuje rotacje po wyczerpującym spotkaniu w Madrycie, zostawiając na ławce Marcusa Thurama. Z powodu urazu odpocznie Federico Dimarco, a jego miejsce na lewym wahadle zajmie Carlos Augusto. W środku pola zobaczymy tercet Hakan Calhanoglu, Curtis Jones oraz Nicolo Barella.

Nasz typ na mecz Inter – Udinese: Lautaro Martinez strzeli gola – kurs 1.90 w STS.

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Taktyczne starcie i poważne braki kadrowe w Udinese

Inter narzuci swój styl od pierwszych minut. System 3-5-2 oparty na wysokim pressingu zepchnie rywali do głębokiej defensywy. Zespół Kosty Runjaicia ustawi zwarty blok obronny i poszuka szans w szybkich kontratakach. Ta taktyka przyniosła im historyczny sukces w sierpniu 2025 roku. Udinese wygrało wtedy na San Siro 2:1, notując pierwsze wyjazdowe zwycięstwo nad Interem od 2017 roku.

Goście notują przyzwoity start sezonu, choć w ostatniej kolejce ulegli Lazio 1:2. Stabilizacja kadrowa pomaga drużynie z Udine, a ich forma na wyjazdach budzi szacunek. Przegrali zaledwie jeden z sześciu ostatnich meczów w delegacji. Trener Runjaić ma jednak potężny ból głowy przy ustalaniu składu. Kontuzje wykluczyły z gry kluczowych zawodników. Na liście nieobecnych znajdują się między innymi Nicolo Zaniolo, Oumar Solet oraz reprezentant Polski Jakub Piotrowski.

Analitycy dają Interowi ponad 78 procent szans na zwycięstwo, a model predykcyjny BETSiE szacuje wygraną gospodarzy na 73,9 procent. Statystyki sugerują otwarty mecz z golami po obu stronach (kurs 1.95). Taki scenariusz sprawdził się w siedmiu z dziesięciu ostatnich bezpośrednich pojedynków. Defensywy obu ekip popełniają błędy. Udinese straciło w tym sezonie pięć goli przy wskaźniku oczekiwanych bramek straconych (xGA) wynoszącym 5,04. Inter z kolei pozwolił rywalom na trzy trafienia przy xGA równym 4,15.

Mistrzowie Włoch to gwarancja ofensywnej jakości. W ostatnich 45 spotkaniach Serie A zaledwie jeden raz nie potrafili pokonać bramkarza rywali. W dwóch minionych meczach przeciwko Napoli i Realowi Madryt podopieczni Chivu zdobyli cztery bramki, wypracowali współczynnik xG na poziomie 5,69 i oddali łącznie aż 50 strzałów.

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