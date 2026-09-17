Tyle może kosztować Nicola Zalewski. Padły konkretne oczekiwania

Nicola Zalewski może wkrótce zmienić klub. Ekrem Konur na X przekazał, że reprezentant Polski znalazł się na celowniku SSC Napoli i AC Milan, ale cena może być wysoka.

fot. Marco Iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski może trafić do giganta

Nicola Zalewski jeszcze niedawno wiązał swoją przyszłość z Atalantą. W sierpniu 2025 roku 24-latek podpisał z klubem z Bergamo kontrakt obowiązujący do 2029 roku. Włoski zespół zapłacił za jego transfer 17,5 miliona euro, licząc na to, że Polak stanie się jedną z ważniejszych postaci drużyny.

Teraz sytuacja może jednak nabrać zupełnie nowego kierunku. Ekrem Konur na X poinformował, że Zalewski jest obserwowany przez dwóch ligowych rywali Atalanty. Zainteresowanie reprezentantem Polski mają przejawiać zarówno SSC Napoli, jak i AC Milan.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ewentualny transfer nie będzie jednak prostą operacją. Atalanta ma oczekiwać za swojego zawodnika zdecydowanie większej kwoty niż ta, którą sama przeznaczyła na jego sprowadzenie. Według informacji znanego dziennikarza klub z Bergamo rozważy sprzedaż dopiero przy ofercie opiewającej na 35-40 milionów euro, a dodatkowo oczekuje bonusów oraz klauzuli zapewniającej udział w przyszłym transferze.

Dla samego Zalewskiego byłby to kolejny znaczący ruch w karierze. 36-krotny reprezentant Polski wciąż znajduje się w orbicie zainteresowania czołowych włoskich klubów, a potencjalna walka Napoli i Milanu może nadać jego przyszłości zupełnie nowy wymiar. Na razie pozostaje jednak graczem Atalanty, która ma jasno określone oczekiwania finansowe.

Zalewski w tej kampanii wystąpił łącznie w pięciu spotkaniach, notując w nich jedną asystę. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć już w niedzielę. Drużyna z Bergamo zmierzy się wówczas na wyjeździe z Juventusem.