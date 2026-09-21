Man United w kryzysie. Znany trener może zastąpić Carricka

09:58, 21. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Calciomercato

Manchester United bardzo słabo wszedł w nowy sezon. Na swoim koncie mają jedynie 5 z 15 możliwych punktów. Jak podaje Calciomercato, Michaela Carricka może zastąpić Antonio Conte.

Michael Carrick
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Antonio Conte brany pod uwagę przez Man United

Manchester United po poprzednim sezonie i powrocie do Ligi Mistrzów miał duże ambicje. Celem było ustabilizowanie pozycji w TOP 4 Premier League. Natomiast początek rozgrywek wyszedł bardzo kiepsko. Po pięciu meczach mają na swoim koncie zaledwie pięć z piętnastu możliwych punktów. Ich bilans to jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki. Obecnie plasują się na odległym 12. miejscu w tabeli

Kiepski start sezonu zachwiał posadą Michaela Carricka. Brytyjska prasa donosi, że na ten moment nie ma mowy o żadnym zwolnieniu. Zarząd dał mu czas, aby poprawić sytuację. Niemniej jednak innego zdania są włoskie media, które od kilku dni piszą o jednym nazwisku.

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Z informacji serwisu Calciomercato wynika, że Antonio Conte to jeden z głównych faworytów do zastąpienia Michaela Carricka. To już kolejne źródło, które wspomina pod kątem zatrudnienia w roli trenera byłego opiekuna m.in. Napoli, Interu czy Juventusu.

Conte jest obecnie bez pracy. Ostatnim klubem, jaki prowadził było Napoli, gdzie spędził dwa lata w okresie 2024-2026. Zdobył z nimi m.in. mistrzostwo Włoch. W swoim CV ma także triumf w Premier League z Chelsea oraz pracę w Tottenhamie. Obecnie trwa przerwa związana ze startem Ligi Narodów. Rozgrywki klubowe powrócą dopiero za trzy tygodnie.

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