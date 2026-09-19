Mancini odsłonił karty. Wielkie zmiany w reprezentacji Włoch

Roberto Mancini ogłosił kadrę reprezentacji Włoch na Ligę Narodów. Wśród powołanych znalazło się dziewięciu debiutantów, a pełny skład opublikował profil Azzurri na platformie X.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Aż dziewięciu debiutantów w kadrze Włoch

Roberto Mancini zdecydował się na szeroką kadrę przed spotkaniami fazy grupowej Ligi Narodów. Reprezentację Włoch czekają jednocześnie wymagające starcia z Turcją, Belgią oraz Francją. Tymczasem selekcjoner postanowił jednocześnie dać szansę kilku zawodnikom. Mowa o tych, którzy jeszcze nie występowali w seniorskiej reprezentacji.

Wśród powołanych znalazło się dziewięciu debiutantów. Są to kolejno: Massimo Pessina, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Alessandro Romano, Issa Doumbia, Sebastiano Esposito, Antonio Vergara oraz Mohamed Alì Zoma. Trener zdecydował się zatem połączyć doświadczenie z młodością.

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W kadrze nie zabrakło najważniejszych postaci reprezentacji. Powołania otrzymali między innymi: Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Giovanni Di Lorenzo czy Federico Dimarco. Na docenienie od Manciniego zapracowali również: Nicolo Barella, Sandro Tonali, Nicolo Fagioli, Moise Kean i Gianluca Scamacca.

Włosi swoje pierwsze spotkanie w kolejnej edycji Ligi Narodów rozegrają 25 września przeciwko Belgom. Spotkanie odbędzie się o godzinie 20:45 na Stadio Olimpico w Rzymie.

Kadra reprezentacji Włoch na Ligę Narodów

Bramkarze: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Obrońcy: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Pomocnicy: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Napastnicy: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nurnberg).