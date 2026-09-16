Carrick pod presją. Man Utd rozważa sensacyjne rozwiązanie

15:17, 16. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Corriere della Sera

Manchester United rozważa Antonio Conte jako możliwego następcę Michaela Carricka. "Corriere della Sera" informuje, że Włoch znalazł się na radarze klubu z Old Trafford.

Michael Carrick
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Antonio Conte może przejąć Manchester United

Manchester United nie zamyka się na żaden scenariusz w przypadku dalszego pogorszenia wyników zespołu. Jak informuje „Corriere della Sera”, działacze angielskiego klubu monitorują sytuację Antonio Conte, który obecnie pozostaje bez pracy. Włoch miał znaleźć się w gronie szkoleniowców rozpatrywanych na wypadek zmiany na ławce trenerskiej.

Impulsem do takich rozważań jest początek sezonu w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Po czterech kolejkach Premier League zespół zgromadził zaledwie cztery punkty. Taki dorobek sprawił, że przyszłość Michaela Carricka nie może być traktowana jako całkowicie bezpieczna. Mimo że wcześniej trener spełnił jedno z najważniejszych zadań postawionych przed nim przez klub.

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Carrick przejął Manchester United po zwolnieniu Rubena Amorima w styczniu i zdołał doprowadzić drużynę do kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Obecny sezon miał być jednak kolejnym krokiem w budowie zespołu. Słaby start sprawił, że klub już teraz przygląda się potencjalnym rozwiązaniom. Chociaż nie oznacza to jeszcze decyzji o rozstaniu z angielskim szkoleniowcem.

Conte pozostaje natomiast dostępny na rynku po zakończeniu pracy w SSC Napoli. Doświadczony Włoch ma za sobą pracę między innymi w Juventusie, Chelsea, Tottenhamie i reprezentacji Włoch. Według źródła jego nazwisko jest obecnie monitorowane przez sterników klubu z Old Trafford, a dalszy rozwój sytuacji może zdecydować o tym, czy zainteresowanie przerodzi się w konkretny ruch.

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