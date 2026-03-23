Co się dzieje z Przyborkiem? Włosi jasno to tłumaczą

18:06, 23. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy, Daniele Baldini, Radio Sei.

Adrian Przyborek zimą przeniósł się do Lazio, ale wciąż czeka na debiut w nowych barwach. Włoski dziennikarz Daniele Baldini w rozmowie z "Kanałem Sportowym" jasno powiedział o powodach takiego stanu rzeczy.

Adrian Przyborek
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Adrian Przyborek

Dlatego Przyborek wciąż czeka na debiut w Lazio

Adrian Przyborek tej zimy stał się bohaterem jednego z najbardziej zaskakujących transferów w PKO Ekstraklasie. Gracz Pogoni Szczecin za kilka milionów euro na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Lazio Rzym. Co prawda w barwach Portowców był jedną z kluczowych postaci, to jednak na tle całej ligi trudno powiedzieć o nim, że był gwiazdą. Niemniej okazuje się, że pierwsze miesiące w nowym klubie nie są zbyt udane.

Początkowo mówiło się co prawda o dobrych treningach w Lazio i ciekawej postawie, ale z czasem okazuje się, że Przyborek nie do końca był czy jest gotowy do gry. Do tej pory 19-latek z Koszalina nie ma na koncie debiutu w nowych barwach i w najbliższym czasie raczej zmiany pod tym względem nie będzie. Powiedział o tym włoski dziennikarz Daniele Baldini z „Radio Sei” w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

–  Przyborek nie zadebiutował w Lazio, bo nie jest jeszcze gotowy pod względem taktycznym. Wciąż nie posiada odpowiedniej wiedzy taktycznej, by grać u Maurizio Sarriego. To trener, który lubi zaplanować każdy element spotkania i dla którego futbol jest grą zespołową, gdzie wszystkie formacje muszą być dobrze zsynchronizowane. U Sarriego piłkarz dostaje szanse, gdy już się doskonale orientuje w jego wytycznych, zwłaszcza w momentach, gdy Lazio nie ma piłki – stwierdził dziennikarz w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

Zobacz także: Borek ujawnił, że Wisła może połączyć się z Wieczystą. Królewski odpowiedział