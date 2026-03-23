Co się dzieje z Przyborkiem? Włosi jasno to tłumaczą

Adrian Przyborek

Dlatego Przyborek wciąż czeka na debiut w Lazio

Adrian Przyborek tej zimy stał się bohaterem jednego z najbardziej zaskakujących transferów w PKO Ekstraklasie. Gracz Pogoni Szczecin za kilka milionów euro na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Lazio Rzym. Co prawda w barwach Portowców był jedną z kluczowych postaci, to jednak na tle całej ligi trudno powiedzieć o nim, że był gwiazdą. Niemniej okazuje się, że pierwsze miesiące w nowym klubie nie są zbyt udane.

Początkowo mówiło się co prawda o dobrych treningach w Lazio i ciekawej postawie, ale z czasem okazuje się, że Przyborek nie do końca był czy jest gotowy do gry. Do tej pory 19-latek z Koszalina nie ma na koncie debiutu w nowych barwach i w najbliższym czasie raczej zmiany pod tym względem nie będzie. Powiedział o tym włoski dziennikarz Daniele Baldini z „Radio Sei” w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Przyborek nie zadebiutował w Lazio, bo nie jest jeszcze gotowy pod względem taktycznym. Wciąż nie posiada odpowiedniej wiedzy taktycznej, by grać u Maurizio Sarriego. To trener, który lubi zaplanować każdy element spotkania i dla którego futbol jest grą zespołową, gdzie wszystkie formacje muszą być dobrze zsynchronizowane. U Sarriego piłkarz dostaje szanse, gdy już się doskonale orientuje w jego wytycznych, zwłaszcza w momentach, gdy Lazio nie ma piłki – stwierdził dziennikarz w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

