Borek ujawnił, że Wisła może połączyć się z Wieczystą. Królewski odpowiedział

15:10, 23. marca 2026
Jakub Fudali

Wisła Kraków w przypadku braku awansu Wieczystej mogłaby zostać doinwestowana przez Wojciecha Kwietnia, taką wizję przedstawił Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego". Szybko odpowiedział mu Jarosław Królewski.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Wisła Kraków właściwie jest już jedną nogą w PKO Ekstraklasie. Obecnie piłkarze Mariusza Jopa mają dziewięć punktów przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław i podobny stan rzeczy utrzymuje się przez większą część dotychczasowej kampanii. Trudno więc sobie wyobrazić, nawet pomimo ostatnio słabszej dyspozycji, że Biała Gwiazda kolejny sezon spędzi w Betclic 1. lidze.

Niemniej klub ma oczywiście swoje problemy. Przede wszystkim fanów może martwić ostatnia forma drużyny, która chociażby tylko zremisowała z Odrą Opole 1:1, a gra daleka była od dobrej. Poza tym Mateusz Borek właśnie ujawnił, że są pewne problemy płacowe. Co jednak jeszcze ciekawsze, dziennikarz wysnuł wizję połączenia Wisły z Wieczystą. Na tę propozycję i te słowa szybko zagregował Jarosław Królewski.

Są problemy płacowe w Wiśle Kraków. Bez awansu Wieczystej moim zdaniem jest szansa na połączenie projektów. Wieczysta byłaby takim klubem satelickim – powiedział Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” na antenie „Kanału Sportowego”.

– Na tą chwilę szansa, że Wisła Kraków zasili zachodni kapitał jest jak 10:1 w porównaniu do tego że Wisła połączy się z Wieczystą. Co do reszty nie komentuję bo już zbyt wiele razy było tłumaczone – odpowiedział dziennikarzowi Jarosław Królewski na platformie X.

