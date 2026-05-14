Borek nie ma wątpliwości. „Warto dać mu szansę w reprezentacji”

"Udowodnił swoją postawą, że być może warto dać mu szansę" - powiedział Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego" na temat powrotu Tymoteusza Puchacza do reprezentacji Polski.

Puchacz powinien wrócić do reprezentacji Polski?!

Tymoteusz Puchacz we wrześniu 2025 roku przeniósł się do azerskiego Sabah FK w ramach wypożyczenia. Dla wielu był to ruch wręcz sensacyjny, bowiem liga azerska to peryferia poważnej piłki w Europie. Poza Karabachem niewielu potrafi wymienić nazwę innej ekipy występującej w tamtejszej ekstraklasie. Niemniej okazało się, że wybór lewego obrońcy lub też wahadłowego był słuszny.

W barwach Sabah FC udało się Puchaczowi odbudować przede wszystkim mentalnie po wojażach w kilku klubach. Został też mistrzem kraju oraz sięgnął po lokalny puchar. Według Mateusza Borka forma zawodnika predysponuje go do gry w reprezentacji Polski, a właściwie to do powrotu do niej.

– Obserwuję bardzo duży progres techniczny Puchacza. Były czasy, gdy nie do końca zasługiwał na grę w reprezentacji, ale dzisiaj udowodnił swoją postawą, że być może warto dać mu szansę. Zareagował, zdystansował się, odbudował się – brawo pan Puchacz – powiedział Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”

Tymoteusz Puchacz w tym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwa gole i zanotował aż 12 asyst. Sabah FK właśnie ogłosił jego wykupienie z zespołu Holstein Kiel za około milion euro. 27-letni lewy obrońca wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro. Na koncie ma 15 występów w reprezentacji Polski.

