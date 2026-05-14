Legia zaoferowała nowy kontrakt Kapustce. Jest decyzja kapitana

Bartosz Kapustka

Kapustka zostanie w Legii

Legia Warszawa oficjalnie utrzymała się już w PKO Ekstraklasie, a to oznacza, że klub może spokojnie myśleć już o tym, co w nowym sezonie. Wyzwań z pewnością jest sporo, bowiem celem dla kibiców znów będzie walka o mistrzostwo Polski. Inne wyniki nie będą akceptowalne przy Łazienkowskiej, co przecież dziwić nie może.

Dlatego też kluczowe wydają się transfery. Pierwsze opcje już rysują się na rynku transferowym, ale trudno powiedzieć, że są to niezbędne wzmocnienia. Niemniej części zawodników wygasają tego lata kontraktu i Legia chce je przedłużyć. Taką ofertę otrzymał bowiem Bartosz Kapustka, który zdecydował się z niej skorzystać, o czym poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna”. Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, że los kapitana jest przesądzony i odejdzie on z klubu. Za jego zatrzymaniem opowiedział się jednak sam Marek Papszun.

Bartosz Kapustka w tym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zdobył cztery gole i siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na milion euro. 29-letni środkowy pomocnik na koncie ma 21 występów w reprezentacji Polski. W Legii zbliża się do 200 występów.

