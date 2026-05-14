Legia będzie mieć nowego zawodnika. Papszun naciskał na ten ruch

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Ivan Brkić zostanie nowym graczem Legii

Legia Warszawa jest już pewna utrzymania w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon. Jeszcze kilka miesięcy temu taki scenariusz wydawał się mocno abstrakcyjny, ale zimą udało się wyprowadzić drużynę z kryzysu. Duża w tym zasługa Marka Papszuna, który pomimo dość wątpliwego stylu, odmienił punktowanie Wojskowych. Obecnie mogą oni więc myśleć o tym, co w nowym sezonie. A cel przecież będzie najwyższy; Legia bowiem zawsze gra o mistrzostwo.

Dlatego też kluczowe okazać mogą się letnie transfery. Tych powinno być sporo, a pierwsze już są blisko finalizacji. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, Ivan Brkić zostanie nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Wszystko w tej sprawie ma być już dogadane. Chodzi bowiem o trzyletnią umowę z warunkami finansowymi, które znacząco przekraczają możliwości Motoru Lublin. Ten ma być już pogodzony z utratą bramkarza, który jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w lidze.

Ivan Brkić w tym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań, w których zanotował sześć czystych kont. 30-letni Chorwat w Motorze wystąpił łącznie 37-krotnie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro. Jego kontrakt z klubem wygasa latem, co oznacza, że mowa o transferze bez sumy odstępnego. Na ten ruch naciskać miał osobiście Marek Papszun.

