Man United chce reprezentanta Hiszpanii. Transfer prosto z La Liga

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ander Barrenetxea na liście życzeń Manchesteru United i Chelsea

Manchester United ma do rozegrania jeszcze dwa mecze w obecnym sezonie Premier League. Klub z Old Trafford może już być spokojny o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Końcówka rozgrywek potwierdziła, że decyzja o zatrudnieniu Michaela Carricka była dla władz angielskiego giganta strzałem w dziesiątkę. Media informują, że w najbliższym czasie Anglik ma podpisać nowy kontrakt z klubem.

Władze Czerwonych Diabłów pracują również nad letnimi wzmocnieniami. Według informacji przekazanych przez hiszpański dziennik

„Marca”, w kręgu zainteresowań klubu znajduje się Ander Barrenetxea z Realu Sociedad. 24-letni skrzydłowy wzbudza także zainteresowanie Chelsea.

Hiszpan rozgrywa bardzo solidny sezon w barwach zespołu z San Sebastian. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 33 spotkaniach, w których zdobył cztery bramki i dorzucił pięć asyst. Jego coraz większy wpływ na ofensywę Realu Sociedad nie przeszedł niezauważony, szczególnie wśród klubów Premier League poszukujących jakościowych wzmocnień.

Dużym atutem Barrenetxei jest uniwersalność. 24-latek może występować zarówno na lewym, jak i prawym skrzydle. W marcu zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii. Obecnie jest wymieniany jako jeden z kandydatów do wyjazdu na mistrzostwa świata, które rozpoczną się 11 czerwca w USA, Kanadzie i Meksyku.

Choć kontrakt zawodnika z Realem Sociedad obowiązuje aż do czerwca 2030 roku, wszystko wskazuje na to, że hiszpański klub byłby gotowy rozważyć sprzedaż piłkarza za odpowiednią kwotę. Potencjalny transfer mógłby zamknąć się w kwocie około 30 milionów euro.