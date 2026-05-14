Real Madryt zatrudni Jose Mourinho. Wyznaczono jego główny cel

15:38, 14. maja 2026
Jakub Fudali Źródło:  The Touchline

Real Madryt jest bardzo blisko zatrudnienia Jose Mourinho. Portugalczyk ma dostać sezon na zdobycie mistrzostwa kraju, dotarcie do półfinału Ligi Mistrzów i posprzątanie wewnętrznych spraw zespołu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "The Touchline".

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt może już definitywnie zakreślić ten sezon do gronach nieudanych kampanii w historii klubu. Być może była to nawet jedna z najgorszych ligowych rozgrywek w ostatnich latach, bowiem Królewscy wielokrotnie tracili punkty, a do tego prezentowali słaby styl. Podobnie sprawa miała się w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Od dłuższego już czasu nie jest tajemnicą, że wraz z końcem sezonu władze klubu dokonają zmiany na stanowisku trenera. Głównym kandydatem jest oczywiście Jose Mourinho. Według informacji przekazanych przez serwis „The Touchline”, dołączenie Portugalczyka do klubu to w zasadzie przesądzona sprawa. Przesądzona na tyle, że wyznaczono już główne cele nowego szkoleniowca.

Mourinho, który otrzyma sezon na udowodnienie swojej przydatności, ma przede wszystkim wygrać rozgrywki ligi hiszpańskiej. Pokonanie Barcelony w tej walce to podstawowy warunek władz Los Blancos. Poza tym jednak Real Madryt pod jego wodzą musi dojść przynajmniej do półfinału Ligi Mistrzów. Oczekuje się także, że The Special One uporządkuje sprawy wewnątrz szatni. Te są w ostatnim czasie szczególnie napięte. Wydaje się, że wymagania są spore, ale trudno spodziewać się innych w klubie takim, jak zespół z Madrytu.

