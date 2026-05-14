Raków Częstochowa podjął decyzję ws. pomocnika. Porozumienie już blisko

15:54, 14. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Na Wylot TV / Kamil Głębocki

Raków Częstochowa chce zatrzymać Władysława Koczerhina - informuje Kamil Głębocki z serwisu "Na Wylot TV". Obecna umowa 30-letniego pomocnika wygasa w czerwcu.

Dawid Kroczek
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Władysław Koczerhin zostanie w Rakowie, rozmowy już trwają

Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok (0:2) w zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy i tym samym wypisał się z walki o mistrzostwo Polski. Zespół spod Jasnej Góry zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 49 punktów. Do końca sezonu drużyna Dawida Kroczka rozegra jeszcze spotkania z Piastem Gliwice oraz Arką Gdynia.

Latem w Częstochowie dojdzie do kilku rozstań. Z klubem pożegnają się m.in. Zoran Arsenić oraz Ivi Lopez, którzy odgrywali istotne role w ostatnich sezonach. Z drugiej strony klub chce zatrzymać Władysława Koczerhina. Kontrakt ukraińskiego pomocnika obowiązuje do końca obecnego sezonu. Jak informuje Kamil Głębocki, obie strony są blisko porozumienia w sprawie przedłużenia umowy.

W trakcie obecnych rozgrywek Koczerhin zerwał więzadeł krzyżowych w kolanie. Do występów wrócił niedawno i uzbierał 36 minut na boisku. Łącznie w barwach Rakowa Ukrainiec rozegrał dotychczas 135 spotkań, w których zdobył 25 bramek. Do Częstochowy trafił w marcu 2022 roku z Zorii Ługańsk.

Sam piłkarz również nie ukrywał, że chciałby kontynuować karierę w Częstochowie. – Zawodnik miał ogromną chęć pozostania w Rakowie, utożsamia się z nim i ten klub był dla niego priorytetem. Raków również jest zadowolony z wypracowanej umowy, a obecnie są dogrywane szczegóły – przekazał Głębocki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości