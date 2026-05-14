Raków Częstochowa podjął decyzję ws. pomocnika. Porozumienie już blisko

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Władysław Koczerhin zostanie w Rakowie, rozmowy już trwają

Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok (0:2) w zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy i tym samym wypisał się z walki o mistrzostwo Polski. Zespół spod Jasnej Góry zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 49 punktów. Do końca sezonu drużyna Dawida Kroczka rozegra jeszcze spotkania z Piastem Gliwice oraz Arką Gdynia.

Latem w Częstochowie dojdzie do kilku rozstań. Z klubem pożegnają się m.in. Zoran Arsenić oraz Ivi Lopez, którzy odgrywali istotne role w ostatnich sezonach. Z drugiej strony klub chce zatrzymać Władysława Koczerhina. Kontrakt ukraińskiego pomocnika obowiązuje do końca obecnego sezonu. Jak informuje Kamil Głębocki, obie strony są blisko porozumienia w sprawie przedłużenia umowy.

W trakcie obecnych rozgrywek Koczerhin zerwał więzadeł krzyżowych w kolanie. Do występów wrócił niedawno i uzbierał 36 minut na boisku. Łącznie w barwach Rakowa Ukrainiec rozegrał dotychczas 135 spotkań, w których zdobył 25 bramek. Do Częstochowy trafił w marcu 2022 roku z Zorii Ługańsk.

Sam piłkarz również nie ukrywał, że chciałby kontynuować karierę w Częstochowie. – Zawodnik miał ogromną chęć pozostania w Rakowie, utożsamia się z nim i ten klub był dla niego priorytetem. Raków również jest zadowolony z wypracowanej umowy, a obecnie są dogrywane szczegóły – przekazał Głębocki.