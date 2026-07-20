Najlepsza jedenastka Mistrzostw Świata 2026. Plejada gwiazd

Za nami wyjątkowe, bo jedyne w swoim rodzaju Mistrzostwa Świata 2026. Tytuł po raz drugi w historii wygrała Hiszpania, a MVP mundialu został Rodri. Goal.pl prezentuje najlepszą jedenastkę turnieju.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Oni byli najlepsi na mundialu. Jedenastka Mistrzostw Świata 2026

104 mecze w 40 dni w 3 państwach – Mistrzostwa Świata 2026 dobiegły końca i na zawsze przejdą do historii. Po raz pierwszy na mundialu wystąpiło aż 48 drużyn. Nie brakowało sensacyjnych porażek, zaskakujących rezultatów i nowych bohaterów, których co cztery lata kreuje Puchar Świata. Na turnieju najjaśniej świeciły jednak gwiazdy, które zachwycają na co dzień w najlepszych klubach na świecie.

Goal.pl wybrał najlepszą jedenastkę Mistrzostw Świata 2026. Tak się złożyło, że w jej skład wchodzą głównie piłkarze czterech najlepszych drużyn minionego mundialu. Jedynym wyjątkiem jest obecność Erlinga Haalanda, który dotarł z reprezentacją Norwegii do ćwierćfinału.

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Unai Simon

Bezsprzecznie najlepszy bramkarz na Mistrzostwach Świata, czyli Unai Simon. Na turnieju zachował siedem z ośmiu możliwych czystych kont. Piłkę z siatki musiał wyciągać tylko jeden jedyny raz w meczu z Belgią, gdy pokonał go Charles De Ketelaere. Przed mundialem kibice krytykowali wybór Luisa de la Fuente, domagając się, żeby między słupkami stał David Raya lub Joan Garcia. Bramkarz Athletic Bilbao odpowiedział na brak zaufania ze strony fanów w najlepszy możliwy sposób. Udowodnił im, że się mylili.

Pedro Porro

Niesamowity turniej ma za sobą Pedro Porro. Do spółki z Markiem Cucurellą stworzyli najlepszą parę bocznych obrońców na mundialu. Co ciekawe, zawodnik Tottenhamu nie był pierwszym wyborem selekcjonera na starcie rozgrywek. W fazie grupowej zagrał tylko jeden mecz z Arabią Saudyjską. Z kolei faza pucharowa to coś zupełnie innego. Praktycznie komplet spotkań od deski do deski i dwie zdobyte bramki. Kluczowy był mecz z Francją w półfinale, w którym został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania.

Pau Cubarsi

Pau Cubarsi to przyszłość FC Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii. Ma dopiero 19 lat, a za sobą potężny bagaż doświadczeń. Oprócz tytułu mistrza świata jest także mistrzem olimpijskim. Na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku zgarnął nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza. Zagrał w każdym z ośmiu spotkań w pełnym wymiarze czasu.

Lisandro Martinez

Lider reprezentacji Argentyny w grze defensywnej. Lisandro Martinez rozegrał świetny mundial, ale nie tak chciał go zakończyć. Nie dość, że Argentyna przegrała, to na dodatek stoper Man United musiał zejść z boiska w pierwszej połowie z powodu kontuzji. Łącznie zagrał w siedmiu z ośmiu spotkań, opuszczając tylko starcie z Jordanią, które nie miało większego znaczenia. Strzelił gola i zaliczył asystę w konfrontacji z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16 finału.

Marc Cucurella

Nowy nabytek Realu Madryt, czyli Marc Cucurella był niesamowity na lewej stronie boiska. Napędzał ataki tamtą stroną boiska i świetnie współpracował z zawodnikiem przed nim. Nie opuścił boiska nawet na minutę, biorąc udział we wszystkich ośmiu meczach. Zaliczył dwie asysty. Jeśli przełoży formę z mundialu na występy w klubie, Królewscy mogą mieć najlepszą lewą stronę na świecie. No i najważniejsze… niebawem będzie musiał sobie zrobić tatuaż z wizerunkiem Luisa de la Fuente z okazji wygrania Mistrzostw Świata 2026.

Jude Bellingham

Przechodząc do środka pola, w najlepszej jedenastce Mistrzostw Świata 2026 nie mogło go zabraknąć. Jude Bellingham, motor napędowy reprezentacji Anglii i jeden z najlepszych strzelców na mundialu. Środkowy pomocnik udowodnił, że jest jednym z najlepszych na swojej pozycji. Bez niego trudno byłoby zdobyć brązowy medal kadrze Thomasa Tuchela. Strzelił 6 bramek i zaliczył asystę.

Rodri

Rodri został jedenastym piłkarzem w historii, który wygrał Ligę Mistrzów, Mistrzostwo Świata oraz zdobył Złotą Piłkę. Znalazł się wśród prawdziwych piłkarskich legend jak Leo Messi, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Kaka czy Franz Beckenbauer. Na Mistrzostwach Świata 2026 wybrany najlepszym piłkarzem całego turnieju. Mózg i serce reprezentacji Hiszpanii. Najlepsze jedenastka mundialu? Obowiązkowa.

Michael Olise

Najwięcej asyst na mundial, ponieważ aż sześć. Według FIFA najbardziej kreatywny piłkarz turnieju. Do spółki z Kylianem Mbappe ciągnął reprezentację Francji do najlepszej czwórki mundialu. Co prawda, zgasł w meczu z Hiszpanią, ale patrząc przez pryzmat całego turnieju, Michael Olise zasłużył, aby znaleźć się wśród najlepszych zawodników Mistrzostw Świata 2026.

Leo Messi

Legenda – Leo Messi. W swoim ostatnim tańcu pożegnał się z Mistrzostwami Świata nie tak, jak chciał. Miało być bajkowe zakończenie, ale w finale lepsza okazała się Hiszpania, a on sam został wyłączony z gry przez rywali. Mimo wszystko ma za sobą bardzo dobry turniej, w którym nie raz zachwycał. 8 goli i 3 asysty, a do tego rekord pod względem największej liczby bramek na mundialu. Na sam koniec zabrał mu go Mbappe.

Erling Haaland

Jedyny piłkarz, który nie był obecny w półfinale Mistrzostw Świata 2026. Wybierając Erlinga Haalanda, można byłoby się zastanowić, czy nie wrzucić do składu Harry’ego Kane’a. O wyborze Norwega przesądził jednak fakt, że należało go docenić za sukces, do jakiego doprowadził norweską kadrę. Ćwierćfinał mundial oraz wyeliminowanie Brazylii to w dużej mierze właśnie jego zasługa. Autor 7 goli na turnieju.

Kylian Mbappe

Król strzelców Mistrzostw Świata 2026, najlepszy ofensywny piłkarz turnieju wg. FIFA oraz trzeci najlepszy piłkarz na mundialu – Kylian Mbappe. Dodatkowo rekordzista pod względem liczby bramek w historii Mistrzostw Świata. Do pełni szczęścia zabrakło mu jedynie sukcesu drużynowego, ponieważ Francja skończyła turniej poza podium. Kto wie, może przeszła mu obok nosa Złota Piłka…