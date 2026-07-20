Arka powalczy o powrót do Ekstraklasy?! Nowy trener zapowiada nowy sezon

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka znów w PKO Ekstraklasie?

Arka Gdynia ma przed sobą trudną kampanię. Wszystko wskazuje na to, że piłkarze z Trójmiasta będą walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy, ale nie będzie to zadanie łatwe. To głównie ze względu na fakt, że zapowiada się niezwykle wyrównany nowy sezon Betclic 1. ligi. Poza tym jednak także liczne zmiany, które zaszły w klubie będą potrzebowały czasu do adaptacji, a jak wiadomo, w piłce nigdy czasu nie ma.

Z pewnością jednak jedną z najciekawszych nowych twarzy w Arce jest trener. Jest nim Marek Jarolim, a więc dość młody czeski szkoleniowiec, który do tej pory prowadził m.in. Karwinę oraz rezerwy Slavii Praga. Teraz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” przyznaje, że miejsce Gdynian jest w elicie.

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– Widziałem w Arce miejsce z wielkim potencjałem. Jasne, sytuacja, w której zespół spada z ligi, nie jest łatwa, drużynę trzeba budować od nowa. Wywalczyć awans nie będzie łatwo, ale miejsce Arki jest w Ekstraklasie. Takie ambicje ma klub i m.in. to spowodowało, że zgodziłem się tu przyjść. Nie jestem tu tylko po to, by sobie popracować, ale żeby coś osiągnąć, tak jak dokonałem tego w Karwinie – przyznał Marek Jarolim, nowy trener Arki Gdynia, w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

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