Kto wzniesie Puchar Świata? Typy na mecz o 3. miejsce oraz Finał Mundialu!

W nadchodzący weekend, 18 i 19 lipca poznamy ostatnie rozstrzygnięcia MŚ 2026, które rozgrywane są w USA, Kanadzie i Meksyku. W sobotę o brązowe medale zagrają Francja oraz Anglia, a w niedzielę do walki o końcowy tryumf staną Hiszpania i Argentyna. Jakie rozstrzygnięcia przyniosą nam te mecze? Sprawdź moje typy na MŚ oraz propozycję dubla na nadchodzące starcia.

fot. Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi z Pucharem Świata

Francja vs Anglia. Typy bukmacherskie

Mecz Francji z Anglią rozegrany zostanie w sobotę 18 lipca 2026 o godzinie 23:00 czasu polskiego. Areną tego pojedynku będzie stadion w Miami Gardens na Florydzie. Poprzedni mecz tych zespołów miał miejsce w ćwierćfinale poprzedniego Mundialu, kiedy to Trójkolorowi zwyciężyli 2:1.

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Francja: zderzyli się ze ścianą.

Francuzi z każdym meczem tego Mundialu coraz mocniej umacniali się w roli faworytów turnieju. W fazie grupowej podopieczni Didiera Deschampsa zanotowali bowiem trzy bezdyskusyjne zwycięstwa: 3:1 z Senegalem, 3:0 z Irakem oraz 4:1 z Norwegią, zapewniając sobie tym samym pierwsze miejsce w swojej grupie. Następnie bez większych problemów pokonali 3:0 Szwecję w 1/16 finału, potem po trudnym meczu zwyciężyli 1:0 z Paragwajem. W ćwierćfinale również pokazali kawał dobrej piłki, zwyciężając 2:0 z Marokiem, dlatego przed półfinałowym meczem z Hiszpanią mieli prawo być pełni nadziei, że uda im się zameldować w trzecim z rzędu finale Mundialu. Niespodziewanie Les Bleus przegrali jednak 0:2 pokazując kompletną niemoc w ofensywie i dając się zdominować rywalom. Na skutek tej porażki teraz został Francuzom mecz pocieszenia, który jednocześnie będzie ostatnim spotkaniem trenera Deschampsa w roli selekcjonera reprezentacji Francji.

Anglia: nie wytrzymali naporu

Reprezentacja Synów Albionu jak przy okazji każdego Mundialu marzyła o nawiązaniu do 1966 roku i podniesieniu w górę Pucharu Świata. Wiadomo jednak, że Anglia będzie musiała poczekać na to przynajmniej kolejne cztery lata, ponieważ w półfinałowej rywalizacji okazała się słabsza od Argentyny. Anglia w fazie grupowej zdobyła siedem punktów po zwycięstwie 4:2 z Chorwacją, remisie 0:0 z Ghaną raz wygranej 2:0 z Panamą. Następnie ekipa Thomasa Tuchela zanotowała serię trudnych starć, wszak w 1/16 finału pokonała 2:1 Demokratyczną Republikę Konga, wychodząc ze stanu 0:1 po bramkach w końcówce, potem wygrała 3:2 z Meksykiem mimo czerwonej kartki dla Jarella Quansaha w 54. minucie, a w ćwierćfinale zwyciężyła 2:1 z Norwegią po dogrywce. Półfinał z Argentyną układał się dla Anglików nie najgorzej, wszak przetrzymali oni trudną i bardzo fizyczną pierwszą połowę, następnie strzelili gola na 1-0. Po zdobyciu gola cofnęli się jednak do defensywy i finalnie nie udało im się utrzymać prowadzenia, a potem także remisu, i za sprawą bramek w 85. oraz 92. minucie pożegnali się z marzeniami o tytule. W drużynie ma więc prawo panować poczucie rozczarowania, lecz mimo to musi się ona skupić i zawalczyć o brązowe medale.

Francja Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lipca 2026 22:13

Co obstawiam?

W tym starciu w roli faworytów bukmacherzy upatrują Francję. Przez cały turniej to Trójkolorowi pokazywali się z lepszej strony, dlatego trudno dziwić się tak wystawionym przelicznikom na typy 1X2. Uważam jednak, że granie na strony w tym meczu może okazać się ryzykowne, dlatego że jedni i drudzy będą traktować ten mecz jako rywalizację wyłącznie o nagrodę pocieszenia i nie będzie on nosił zbyt dużego ładunku emocjonalnego. Z tego powodu nastawiam się tutaj na raczej otwarty, ofensywny mecz, w którym obejrzymy sporo bramek. Moim typem otwierającym dzisiejszy kupon będzie więc połączenie typu na gole z obu stron oraz powyżej 2.5 gola. W Betclic taka kombinacja dostępna jest dzięki opcji MyCombi, gdzie kurs to 1.63.

Betclic 1.63 MyCombi: obie drużyny strzelą bramkę i powyżej 2.5 gola Zagraj!

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Hiszpania vs Argentyna. Typy na finał Mundialu

Finał tegorocznego Mundialu odbędzie się na stadionie w East Rutherford 19 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Ostatnia rywalizacja tych drużyn miała miejsce w marcu 2018 roku i było to towarzyskie starcie zakończone wynikiem 6:1 dla Hiszpanii.

Hiszpania: powtórzyć 2010 rok

La Roja dzięki pokonaniu Francji we wtorkowy wieczór awansowała do drugiego w swojej historii finału MŚ. Choć z dzisiejszej perspektywy trudno w to uwierzyć, to reprezentacja Hiszpanii w XX w. głównie zawodziła, jeśli chodzi o występy na Mundialach, a jej najlepszy okres w dziejach to dominacja z lat 2008 – 2012, kiedy to zdobyła dwa mistrzostwa Europy i mistrzostwo świata. Do tegorocznej edycji Mundialu ekipa Luisa de la Fuente podchodziła jako mistrz Europy, dlatego teraz ma szansę nawiązać do wspominanego okresu. W pierwszym meczu fazy grupowej Hiszpanie zanotowali prawdziwy falstart, remisując 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka. Dalej jednak pokonali 4:0 Arabię Saudyjską i 1:0 Urugwaj, zajmując pierwsze miejsce w grupie H. W 1/16 finału zwyciężyli bezdyskusyjnie 3:0 z Austrią, a następnie wyrzucali z turnieju Portugalię (1:0) oraz Belgię (2:1). Starcie z Francją było prawdziwym popisem gry Hiszpanii w defensywie, ponieważ zneutralizowali oni wszelkie atuty rywali, a ponadto sami byli w stanie dwa razy skierować piłkę do ich siatki. Niespodziewanie to obrona stała się największym atutem tej drużyny, o czym świadczy zaledwie jeden stracony gol podczas całego turnieju. Wszyscy w kraju mają więc nadzieję, że powtórzy się sytuacja z 2010 roku i po wygranym Euro Hiszpania pójdzie za ciosem, zwyciężając również na Mundialu.

Argentyna: dołączyć do Italii i Brazylii

Argentyna przyjechała na ten turniej w celu obronienia wywalczonego przed czterema laty mistrzostwa świata. Jak na razie tylko dwóm ekipom udało się dokonać tej sztuki i były to Włochy, które wygrywały Mundiale 1934 i 1938 oraz Brazylijczycy, tryumfatorzy imprez z lat 1958 i 1962. Przez fazę grupową ekipa trenera Lionela Scaloniego przeszła jak burza, pokonując 3:0 Algierię, 2:0 Austrię i 3:1 Jordanię. W fazie pucharowej nie miała już jednak łatwo, ponieważ w meczu z Republiką Zielonego Przylądka wygrała dopiero po dogrywce (3:2), potem zwyciężyła 3:2 z Egiptem, wychodząc ze stanu 0:2 po bramkach w 79., 83. oraz 92. minucie. W ćwierćfinale ze Szwajcarią Albicelestes rozpoczęli ponownie ów cykl, pokonując rywali po dogrywce, by w półfinale powtórzyć sytuację z meczu z Egiptem, pokonując Anglię 2:1 po bramkach w 85. oraz 92. minucie. Widać jak na dłoni, że Lionel Messi i jego koledzy mimo problemów są w stanie dać z siebie sto dziesięć procent i wyrwać rywalowi zwycięstwo. Z drugiej strony, cały zespół wiele zawdzięcza kapitalnej formie 39-latka, który we wspomnianym półfinale popisał się dwiema asystami i w tym momencie jest na czele klasyfikacji strzelców (ex-aequo z Kylianem Mbappe) z ośmioma trafieniami na koncie. Teraz pora wykonać ostatni krok, by dołączyć do Włoch i Brazylii, nie zaś do Francji, która w Katarze również miała szansę obronić tytuł, lecz finalnie przegrała finałowe starcie.

Hiszpania Argentyna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lipca 2026 22:14

Co obstawiam?

Przed nami pojedynek, w którym niezwykle trudno będzie wybrać faworyta. Z tego powodu nie odważę się obstawiać na strony, a zamiast tego pójdę w under 2.5 gola, czyli typ na najwyżej dwa trafienia. Będzie to rywalizacja zdecydowanie najlepszej defensywy turnieju z ekipą, która mimo ogromnych walorów technicznych gra bardzo fizycznie. Sądzę zatem, że czeka nas bardzo emocjonujące, ale i trudne starcie, w którym ani jedni, ani drudzy nie będą chcieli popełnić błędu i stracić trudnej do odrobienia bramki. W Betclic typ na poniżej 2.5 gola dostępny jest po kursie 1.65, dlatego dobrze pasuje on jako zakład zamykający kupon z typami na mecz o 3. miejsce oraz finał MŚ.

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Mój kupon na finał i mecz o 3. miejsce Mundialu:

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