Nowy lider rankingu FIFA po mundialu. Rosja przed Polską

FIFA opublikowała najnowszy ranking po Mistrzostwach Świata 2026. Hiszpania wskoczyła na fotel lidera, wyprzedzając Argentynę. Reprezentacja Polski zajmuje 36. miejsce. Przed nami jest nawet Rosja.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Hiszpania nowym liderem rankingu FIFA

Mistrzostwa Świata 2026 dobiegły końca, a tytuł po raz drugi w historii zdobył reprezentacja Hiszpanii. W finale na MetLife Stadium kibice oglądali tylko jednego gola. W dogrywce na listę strzelców wpisał się Ferran Torres, dzięki czemu pokonali Argentynę (1:0). Wyniki mundialu miały wpływ na najnowsze zestawienie rankingu FIFA. Od teraz mamy nowego lidera światowego zestawienia.

Na 1. miejscu rankingu FIFA znalazła się reprezentacja Hiszpanii. La Furia Roja wyprzedziła Argentynę, która po porażce w finale spadła na 2. miejsce. Podium uzupełnia Francja, czyli 4. drużyna zakończonego niedawno mundialu. W TOP5 są jeszcze Anglia oraz Brazylia.

Z grona dziesięciu najlepszych reprezentacji na świecie wypadła reprezentacja Niemiec (12. miejsce). W TOP10 zameldował się Meksyk, co jest jedyną zmianą w czołówce rankingu. Wśród najlepszych drużyn są jeszcze: Holandia, Belgia, Portugalia i Maroko.

TOP10 rankingu FIFA:

Hiszpania Argentyna Francja Anglia Brazylia Maroko Portugalia Belgia Holandia Meksyk

Polska na 36. miejscu rankingu FIFA. Wyprzedza nas… Rosja

Reprezentacja Polski w porównaniu do ostatniego zestawienia utrzymała pozycję. Biało-Czerwoni plasują się na 36. miejscu w rankingu FIFA. Za nami znalazła się Panama, która do tej pory nas wyprzedzała, ale przed kadrę Jana Urbana wskoczył Paragwaj, który dotarł do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Co ciekawe, o jedną pozycję przed nami, a więc na 35. miejscu plasuje się reprezentacja Rosji.