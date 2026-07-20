Jest gwiazdą Cracovii, był bliski transferu do Wisły Kraków!

Cracovia ma w swoich szeregach wielu świetnych zawodników, a prawdziwą gwiazdą jest Ajdin Hasić. Jarosław Królewski zdradził w programie "Rymanowski Live", że mógł on trafić do Wisły Kraków.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ajdin Hasić i Mauro Perković

Hasić mógł grać dla Wisły. Zadecydowały finanse

Wisła Kraków po czterech latach wraca do Ekstraklasy i znów będzie mogła zmierzyć się w derbach z Cracovią. Atmosfera pomiędzy tymi dwoma klubami pozostaje napięta, o co dba Jarosław Królewski, który regularnie wbija szpileczki swojemu lokalnemu rywalowi. W ostatnim czasie przedstawiciele Pasów nie pozostają jednak dłużni, odpowiadając właścicielowi Białej Gwiazdy, a nawet go prowokując.

W programie „Rymanowski Live” Królewski został zapytany o zawodników, którzy mogli dołączyć do Wisły i ostatecznie tego nie zrobili, a dzisiaj stanowią o sile innych klubów. Szef krakowskiego klubu wskazał Ajdina Hasicia, czyli gwiazdę Cracovii, a także autora przepięknej bramki w spotkaniu jubileuszowym z Sevillą sprzed paru dni.

Królewski potwierdził, że 24-latek był bliski przenosin do Wisły Kraków, ale ta musiała zrezygnować z powodów finansowych. Zatrudnienie zawodnika spoza Unii Europejskiej okazało się dla niej zbyt dużym obciążeniem budżetu, więc do transferu ostatecznie nie doszło. Pomocnik dołączył więc do Cracovii, która na pewno tego ruchu nie żałuje.

Hasić swoją wielką klasę potwierdził w minionym sezonie Ekstraklasy, kiedy to zgromadził siedem bramek i pięć asyst w 27 meczach. Portal „Transfermarkt” wycenia go na trzy miliony euro, a umowa z Pasami obowiązuje do połowy 2027 roku.