Indywidualne nagrody MŚ 2026 rozdane. Dominacja jednej drużyny 

Mistrzostwa Świata 2026 zostały zakończone. Poznaliśmy medalistów i najlepszego strzelca zmagań. Wiemy także, którzy piłkarze otrzymali indywidualne wyróżnienia.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Rodri

MŚ 2026: to najlepsi gracze mundialu

Hiszpania po raz drugi w historii sięgnęła po złoto najważniejszego turnieju w piłce reprezentacyjnej. La Furia Roja to teraz aktualny mistrz Europy i mistrz świata. Decydującą i jedyną bramkę w finale mundialu zdobył Ferran Torres, który oczywiście został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania.

Poznaliśmy także trzech innych indywidualnie wyróżnionych graczy. Nagroda dla najlepszego młodego piłkarza MŚ 2026 trafiła w ręce Pau Cubarsiego, defensora ekipy Luisa de la Fuente. Z kolei Unai Simon, jego kolega z kadry, otrzymał Złotą Rękawicę, a więc został najlepszym bramkarzem turnieju.

Natomiast najważniejsze nagroda powędrowała do Rodriego, który został uhonorowany Złotą Piłką. To właśnie kapitana Hiszpanii wybrano najlepszym zawodnikiem mundialu. Pomocnik La Furia Roja wyprzedził Leo Messiego i Kyliana Mbappe.

MŚ 2026: indywidualne nagrody