Belgia dokona zmiany na stanowisku selekcjonera. Jest komunikat

16:34, 20. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Belgian Red Devils

Rudi Garcia nie jest już selekcjonerem reprezentacji Belgii. Umowa między stronami nie została przedłużona. Przypomnijmy, że ekipa Czerwonych Diabłów na ostatnim mundialu dotarła do ćwierćfinału.

Jeremy Doku
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ATP Images / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Doku

Rudi Garcia przestał być trenerem reprezentacji Belgii

Belgijski Związek Piłki Nożnej poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zmianie na stanowisku selekcjonera tamtejszej reprezentacji. Rudi Garcia przestał pełnić tę funkcję, ponieważ wygasająca umowa między stronami nie została przedłużona. Federacja rozstała się z 62-letnim francuskim szkoleniowcem za porozumieniem stron, dziękując mu za dotychczasową współpracę oraz wkład w rozwój drużyny narodowej. Tym samym Belgowie rozpoczynają poszukiwania nowego opiekuna, który poprowadzi zespół Czerwonych Diabłów w kolejnym cyklu reprezentacyjnym.

Rudi Garcia bez wątpienia odegrał kluczową rolę w odbudowie reprezentacji Belgii. Został mianowany selekcjonerem w trudnym okresie, zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym. Dzięki jego zaangażowaniu oraz doświadczeniu udało się odbudować jedność w drużynie i osiągnąć bardzo dobry wynik podczas ostatnich mistrzostw świata. W imieniu federacji chciałbym serdecznie podziękować Rudiemu oraz jego sztabowi za ostatnie 18 miesięcy. Wraz z moim zespołem przygotowuję obecnie nowy etap dla reprezentacji, który obejmuje również wybór nowego trenera – powiedział dyrektor sportowy belgijskiej federacji, Vincent Mannaert.

Rudi Garcia był selekcjonerem reprezentacji Belgii od stycznia 2025 roku. W tym czasie poprowadził ekipę Czerwonych Diabłów w 20 spotkaniach, odnosząc 12 zwycięstw, notując 6 remisów i ponosząc zaledwie 2 porażki. Belgowie zaprezentowali się z dobrej strony podczas tegorocznego mundialu, docierając do ćwierćfinału. Tam musieli jednak uznać wyższość późniejszych triumfatorów turnieju – Hiszpanów – którzy zwyciężyli 2:1. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kto zostanie następcą doświadczonego francuskiego menedżera.