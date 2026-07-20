Belgia dokona zmiany na stanowisku selekcjonera. Jest komunikat

Rudi Garcia nie jest już selekcjonerem reprezentacji Belgii. Umowa między stronami nie została przedłużona. Przypomnijmy, że ekipa Czerwonych Diabłów na ostatnim mundialu dotarła do ćwierćfinału.

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Rudi Garcia przestał być trenerem reprezentacji Belgii

Belgijski Związek Piłki Nożnej poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zmianie na stanowisku selekcjonera tamtejszej reprezentacji. Rudi Garcia przestał pełnić tę funkcję, ponieważ wygasająca umowa między stronami nie została przedłużona. Federacja rozstała się z 62-letnim francuskim szkoleniowcem za porozumieniem stron, dziękując mu za dotychczasową współpracę oraz wkład w rozwój drużyny narodowej. Tym samym Belgowie rozpoczynają poszukiwania nowego opiekuna, który poprowadzi zespół Czerwonych Diabłów w kolejnym cyklu reprezentacyjnym.

– Rudi Garcia bez wątpienia odegrał kluczową rolę w odbudowie reprezentacji Belgii. Został mianowany selekcjonerem w trudnym okresie, zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym. Dzięki jego zaangażowaniu oraz doświadczeniu udało się odbudować jedność w drużynie i osiągnąć bardzo dobry wynik podczas ostatnich mistrzostw świata. W imieniu federacji chciałbym serdecznie podziękować Rudiemu oraz jego sztabowi za ostatnie 18 miesięcy. Wraz z moim zespołem przygotowuję obecnie nowy etap dla reprezentacji, który obejmuje również wybór nowego trenera – powiedział dyrektor sportowy belgijskiej federacji, Vincent Mannaert.

Rudi Garcia był selekcjonerem reprezentacji Belgii od stycznia 2025 roku. W tym czasie poprowadził ekipę Czerwonych Diabłów w 20 spotkaniach, odnosząc 12 zwycięstw, notując 6 remisów i ponosząc zaledwie 2 porażki. Belgowie zaprezentowali się z dobrej strony podczas tegorocznego mundialu, docierając do ćwierćfinału. Tam musieli jednak uznać wyższość późniejszych triumfatorów turnieju – Hiszpanów – którzy zwyciężyli 2:1. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kto zostanie następcą doświadczonego francuskiego menedżera.