Tak wyglądały kulisy finału. Otamendi nie zostawił Rodriego bez odpowiedzi

Nicolas Otamendi po finale mistrzostw świata 2026 wywołał zamieszanie ostrą wymianą zdań z Rodrim. Argentyńczyk miał pretensje o wcześniejsze słowa Aymerica Laporte’a.

fot. UNAR Photo / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Otamendi

Nerwy puściły po finale MŚ 2026

Nicolas Otamendi nie ukrywał emocji po przegranym przez Argentynę finale mistrzostw świata z Hiszpanią. Po porażce (0:1) po dogrywce obrońca Albicelestes skierował mocne słowa w stronę Rodriego, a powodem były komentarze Aymerica Laporte’a przed najważniejszym meczem turnieju.

Jak poinformował Arturo Villegas na X, do spięcia doszło tuż po końcowym gwizdku. Otamendi podszedł do Rodriego, ale zamiast spokojnej wymiany gratulacji doszło do ostrej konfrontacji. „Zamknij się idioto! Cały tydzień tylko narzekałeś” – miał powiedzieć piłkarz River Plate do pomocnika Hiszpanii, co cytował insider na swoim profilu w mediach społecznościowych.

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Argentyński defensor miał pretensje o wypowiedzi dotyczące stylu gry jego reprezentacji. „Ty i Laporte cały tydzień tylko narzekaliście. My tak nie robimy! Narzekałeś na sędziów kolego” – kontynuował Otamendi.

Rodri był zaskoczony reakcją rywala i próbował wyjaśnić sytuację. „Co powiedziałem?” – zapytał hiszpański pomocnik.

Otamendi odpowiedział, wskazując na wcześniejsze słowa Aymerica Laporte’a. „Nie widziałeś, co powiedział w tym tygodniu?” – rzekł Argentyńczyk.

🇦🇷👉🏻Otamendi, totalmente ardido, salió a reclamarle a Rodri y a Laporte por “llorar” antes del partido hablando del arbitraje.



¿Pues qué esperaba? Desde Qatar, millones de aficionados alrededor del mundo consideran que Argentina ha sido favorecida por decisiones arbitrales. Era… pic.twitter.com/KEXuyMQRUQ — Arturo Villegas (@ArturoVill7) July 20, 2026

Cała sytuacja miała związek z wypowiedziami hiszpańskiego obrońcy przed finałem. Laporte odniósł się wtedy do agresywnego stylu gry Argentyny i zwrócił uwagę na pracę sędziów. – Agresja, która mieści się w granicach normy piłkarskiej, w ogóle mnie nie martwi. Dopóki przestrzega się przepisów, a sędzia wykonuje swoją pracę, nie przeszkadza mi to – mówił gracz Athletic Bilbao.

Hiszpan dodał również: – W ostatnich meczach widzieliśmy rzeczy, które naprawdę nas zaskoczyły: faule, które pozostały bezkarne. Zwłaszcza w przypadku Argentyny; to drużyna, która lubi fizycznie kryć przeciwników. Tego typu zachowania nie powinny być tolerowane w piłce nożnej.

Finał zakończył się zwycięstwem Hiszpanii 1:0 po golu Ferrana Torresa. LA Furia Roja po wygranej na Euro dołożyła zatem kolejne trofeum.