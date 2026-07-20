Ivan Perisić zdecydowany na przenosiny. Możliwy wielki powrót

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Ivan Perisić

Inter Mediolan ponownie sprowadzi Ivana Perisicia?

Ivan Perisić od kilku miesięcy jest łączony z powrotem do Interu Mediolan. 37-letni skrzydłowy, który reprezentował barwy ekipy Nerazzurrich już w latach 2015-2022, mimo zaawansowanego wieku wciąż imponuje wysoką formą oraz ogromnym doświadczeniem. Obecnie chorwacki zawodnik występuje w PSV Eindhoven, jednak jego ponowna przeprowadzka na Stadio Giuseppe Meazza pozostaje realnym scenariuszem. Włoski klub doskonale zna możliwości Perisicia, który w przeszłości był jedną z najważniejszych postaci zespołu z Lombardii.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Ekrem Konur. Turecki dziennikarz poinformował w mediach społecznościowych, że rutynowany atakujący jest zdecydowany na powrót do Interu Mediolan. Doświadczony zawodnik chciałby ponownie założyć koszulkę drużyny Nerazzurrich i czeka aktualnie jedynie na sygnał ze strony włoskiego giganta. Czas pokaże, czy działacze potentata z Italii zdecydują się na sprowadzenie Chorwata, czy jednak postawią na młodszych piłkarzy, którzy będą mogli stanowić o sile zespołu w kolejnych latach.

Ivan Perisić występuje w PSV od września 2024 roku, kiedy przeniósł się na Philips Stadion na zasadzie wolnego transferu po rozstaniu z Hajdukiem Split. W minionej kampanii słynny skrzydłowy pokazał się z dobrej strony, zdobywając 10 bramek i notując 16 asyst. 158-krotny reprezentant Chorwacji ma niezwykle bogate CV, ponieważ wcześniej grał także dla Wolfsburga, Borussii Dortmund, Club Brugge oraz FC Sochaux. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 1,2 miliona euro, a kontrakt gwiazdora z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

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