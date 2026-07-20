Jagiellonia finalizuje właśnie transfer za dwa miliony euro. Nowym graczem Dumy Podlasia zostanie Jeremy Agbonifo, o czym donosi Szymon Janczyk z "Weszło". Piłkarz jest już po testach medycznych.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Nowy piłkarz blisko Jagiellonii

Jagiellonia Białystok do nowego sezonu przystępuje w dość przeciętnych nastrojach. Nikt nie ma bowiem wątpliwości, że obecna kadra Dumy Podlasia jest najsłabsza w ostatnich latach i trudno będzie im walczyć na trzech frontach na wysokim poziomie. Z klubem pożegnali się kluczowi zawodnicy, a dotychczasowe transfery budzą niepokój.

Niemniej to jeszcze nie koniec okienka transferowego i kluby nadal mogą dokonywać nowych ruchów. Jednym z takowych jest właśnie o krok od zespołu Adriana Siemieńca. Według informacji, które przekazał Szymon Janczyk z „Weszło”, nowym graczem Jagiellonii zostanie niejaki Jeremy Agbonifo. Skrzydłowy Lens ma kosztować 2 miliony euro plus ewentualne bonusy. Piłkarz jest już po testach medycznych.

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Jeremy Agbonifo w minionym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie na jego koncie jest 8 spotkań w Ligue 1. Wcześniej występował w szwedzkim BK Hacken. Na koncie 20-latka są także mecze w FC Basel oraz młodzieżowych zespołach FC Porto. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 4 miliony euro. Szwed notuje także wystepy w młodzieżowych zespołach swojego kraju.

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