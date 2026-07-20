Barcelona nie odpuszcza. PSG kusi, ale obejdzie się smakiem?!

22:18, 20. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport

Barcelona zamierza zablokować transfer Ferrana Torresa do Paris Saint-Germain. W Katalonii nastąpiła zmiana planów. Wkrótce piłkarz otrzyma ofertę nowego kontraktu - twierdzi "Sport".

Ferran Torres
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PressFocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Torres celem PSG. Barcelona zmienia plany

Ferran Torres został bohaterem reprezentacji Hiszpanii, strzelając gola na wagę zwycięstwa w finale mistrzostw świata przeciwko Argentynie. Nie był to dla niego wymarzony turniej, bowiem musiał zadowolić się rolą rezerwowego, ale w decydującym momencie to właśnie on mógł cieszyć się z historycznego trafienia.

W ciągu ostatnich tygodni o przyszłości hiszpańskiego napastnika mówiło się wiele. Wydawało się, że po odejściu Roberta Lewandowskiego jego pozycja na Camp Nou się wzmocni, natomiast Barcelona była otwarta na rozstanie. W związku z wygasającą w przyszłym roku umową w grę wchodziła sprzedaż już teraz, a poważnie jego usługami zainteresowało się Paris Saint-Germain.

Wygląda na to, że niedawno plan wobec Torresa uległ gwałtownej zmianie, bowiem teraz Barcelona nie jest szczególnie chętna, by go oddawać. „Sport” twierdzi, że niebawem ruszą prace w sprawie przedłużenia jego wygasającej umowy. Hiszpan ma otrzymać zadowalającą ofertę, co oczywiście może go skłonić do odrzucenia PSG i pozostania w klubie.

Dużą determinację wykazuje Luis Enrique, który chce ściągnąć go na Parc des Princes. Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak ta saga się zakończy, natomiast Barcelona woli zatrzymać go u siebie i może sprzeciwić się sprzedaży.

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