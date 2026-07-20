Messi zabrał głos po porażce na MŚ 2026. „Ból jest olbrzymi”

Messi z wielkim żalem. Zwrócił się do kibiców po przegranym finale
Argentyna nie zdołała obronić tytułu mistrza świata, przegrywając w niedzielnym finale z Hiszpanią po dogrywce 0-1. Tym razem Leo Messi nie pomógł swojej drużynie – jego występ był dosyć bezbarwny. Mimo tego, ma za sobą świetny turniej, potwierdzając, że dalej należy wymieniać go w gronie najlepszych piłkarzy świata.
Argentyńczycy otarli się o wielki sukces i powtórzenie wyczynu sprzed czterech lat. Na dzisiaj panuje w tym obozie ogromne rozgoryczenie i żal, ale z czasem ten wynik zostanie doceniony. Przyznaje to również Messi, który zabrał głos po porażce z Hiszpanią. Zwrócił się do kibiców, dziękując im za wsparcie.
„Ból jest ogromny i ta rana będzie goić się długo. Zostaję jednak także z tym, co dobre… Z meczami, w których odwracaliśmy losy, zostawiając na boisku absolutnie wszystko, co na zawsze pozostanie w pamięci.” (…) „Dziś trudno docenić to, co zrobiliśmy, ale ten zespół dotarł do dwóch finałów Mistrzostw Świata z rzędu.” – brzmi fragment listu Messiego. Gwiazdor pogratulował oczywiście także triumfu reprezentacji Hiszpanii.
Messi zakończył turniej z dorobkiem ośmiu bramek oraz czterech asyst. Tylko przeciwko Hiszpanii nie zaznaczył swojej boiskowej obecności jakąkolwiek liczbą w ofensywie.