Messi zabrał głos po porażce na MŚ 2026. „Ból jest olbrzymi”

Argentyna przegrała po dogrywce w finale mistrzostw świata z Hiszpanią. Leo Messi zabrał głos po bolesnej klęsce. Mimo wielkiej goryczy, docenia osiągnięcie swojej drużyny.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi z wielkim żalem. Zwrócił się do kibiców po przegranym finale

Argentyna nie zdołała obronić tytułu mistrza świata, przegrywając w niedzielnym finale z Hiszpanią po dogrywce 0-1. Tym razem Leo Messi nie pomógł swojej drużynie – jego występ był dosyć bezbarwny. Mimo tego, ma za sobą świetny turniej, potwierdzając, że dalej należy wymieniać go w gronie najlepszych piłkarzy świata.

Argentyńczycy otarli się o wielki sukces i powtórzenie wyczynu sprzed czterech lat. Na dzisiaj panuje w tym obozie ogromne rozgoryczenie i żal, ale z czasem ten wynik zostanie doceniony. Przyznaje to również Messi, który zabrał głos po porażce z Hiszpanią. Zwrócił się do kibiców, dziękując im za wsparcie.

„Ból jest ogromny i ta rana będzie goić się długo. Zostaję jednak także z tym, co dobre… Z meczami, w których odwracaliśmy losy, zostawiając na boisku absolutnie wszystko, co na zawsze pozostanie w pamięci.” (…) „Dziś trudno docenić to, co zrobiliśmy, ale ten zespół dotarł do dwóch finałów Mistrzostw Świata z rzędu.” – brzmi fragment listu Messiego. Gwiazdor pogratulował oczywiście także triumfu reprezentacji Hiszpanii.

✉️🇦🇷 Leo Messi’s letter.



“The pain is immense, it will take time for this wound to heal.



But I also choose to hold on to all the good things, all matches we turned around by giving everything and moments that will remain in our memories forever.



I will always remember the… pic.twitter.com/54cxOL7gUa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

Messi zakończył turniej z dorobkiem ośmiu bramek oraz czterech asyst. Tylko przeciwko Hiszpanii nie zaznaczył swojej boiskowej obecności jakąkolwiek liczbą w ofensywie.