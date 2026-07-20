Juventus sprowadza nowego napastnika. Wszystko ustalone

FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Mateo Pellegrino o krok od Juventusu

Juventus rozstał się z Dusanem Vlahoviciem po tym, jak obie strony nie zdecydowały się na przedłużenie wygasającego kontraktu. Serbski napastnik opuścił więc Turyn, dlatego władze Starej Damy rozpoczęły intensywne poszukiwania jego następcy. Wszystko wskazuje na to, że włoski gigant wytypował już zawodnika, który ma wypełnić lukę po dotychczasowym liderze ofensywy. Negocjacje są na bardzo zaawansowanym etapie, a oficjalne potwierdzenie transferu może nastąpić w najbliższych dniach.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, o krok od przeprowadzki do Juventusu jest bowiem Mateo Pellegrino. Według doniesień 24-letni snajper zostanie wypożyczony do ekipy Bianconerich z Parmy Calcio za opłatą wynoszącą kilka milionów euro. Umowa ma zawierać również opcję wykupu, z której turyńczycy będą mogli skorzystać po zakończeniu sezonu. Jej wartość będzie wynosiła około 30 milionów euro. Strony uzgodniły już niemal wszystkie szczegóły transakcji i do sfinalizowania operacji brakuje jedynie formalności.

Urodzony w Hiszpanii młodzieżowy reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w wyżej wspomnianej Parmie od lutego 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Ennio Tardini z Velezu Sarsfield za niespełna dwa miliony euro. W poprzedniej kampanii prezentował bardzo dobrą formę, rozgrywając 39 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował 1 asystę. Zdaniem serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej więcej 15 milionów euro, jednak aktualny pracodawca napastnika może zarobić na sprzedaży swojego piłkarza znacznie większą kwotę.

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