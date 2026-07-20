Bayern Monachium zatrzymał ważnego piłkarza. Nowa umowa

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Oficjalnie: Konrad Laimer zostaje w Bayernie Monachium

Bayern Monachium poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Konradem Laimerem. Nowa umowa prawego obrońcy będzie obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku, przy czym jego poprzedni kontrakt wygasał dopiero w połowie 2027 roku. Tym samym bawarski gigant rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości wszechstronnego defensora, który zdecydował się kontynuować swoją karierę na Allianz Arenie. To kolejny ważny ruch kadrowy mistrzów Niemiec przed rozpoczęciem nowego sezonu.

– Występowanie w koszulce Bayernu to dla mnie coś wyjątkowego. Wielokrotnie podkreślałem, jak szczęśliwy jestem w Monachium i jak wiele radości sprawia mi gra w tej drużynie. Czułem to już od pierwszego dnia. Mogę pomagać zespołowi na wielu pozycjach oraz chcę nadal dawać z siebie wszystko dla tego klubu w każdej sekundzie. Z takim zespołem wszystko jest możliwe, dlatego nie mogę doczekać się początku nowej kampanii – powiedział Konrad Laimer po podpisaniu nowej umowy.

61-krotny reprezentant Austrii z powodzeniem występuje w barwach ekipy Die Roten od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę na zasadzie wolnego transferu z Lipska. Wcześniej reprezentował także Red Bull Salzburg, FC Liefering oraz USC Abersee, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Piłkarz mogący występować zarówno na prawej i lewej obronie, jak również w środku pola, ma za sobą bardzo udany sezon. W poprzedniej kampanii rozegrał 47 spotkań, zdobył 3 bramki oraz zanotował aż 13 asyst.