Rodri „przeszedł grę”. To wszystkie trofea nowego mistrza świata

09:22, 20. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Rodri osiągnął kolejny sukces w swojej karierze. Półki w gablocie reprezentanta Hiszpanii uginają się od pucharów. Jakie trofea do tej pory zdobył utytułowany pomocnik?

Rodri
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Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri w gronie największych. Kolejny sukces

W nocy z niedzieli na poniedziałek Hiszpania pokonała Argentynę i po raz drugi w historii okazała się najlepszą drużyną globu. La Furia Roja to aktualny mistrz Europy i mistrz świata. Jednym z piłkarzy, którzy mogą pochwalić się złotymi medalami z turniejów z 2024 i 2026 roku jest Rodri.

Pomocnik Manchesteru City, który został wyróżniony także indywidualną nagrodą za kapitalne występy na MŚ 2026, dzięki dołączył do grona zawodników, którzy „przeszli grę”, a więc wygrali właściwie wszystkie możliwe najważniejsze trofea w piłce klubowej i reprezentacyjnej.

Rodri wraz z Hiszpanią sięgnął po triumf w ME i mundialu. W 2023 roku podopieczni Luisa de la Fuente wygrali Ligę Narodów, co oczywiście było także udziałem wychowanka Atletico i Villarrealu. 30-latek w swoim dorobku ma także m.in. zwycięstwo w Lidze Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFAM cztery mistrzostwa i dwa puchary Anglii.

Rodri – osiągnięcia w karierze:

Atlético Madryt

  • Superpuchar UEFA: 2018

Manchester City

  • Premier League: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
  • Puchar Anglii: 2022/23, 2025/26
  • Puchar Ligi Angielskiej: 2019/20, 2020/21, 2025/26
  • Tarcza Wspólnoty: 2019
  • Liga Mistrzów: 2022/23
  • Superpuchar UEFA: 2023
  • Klubowe Mistrzostwo Świata: 2023

Hiszpania

  • Mistrzostwa Europy: 2024
  • Liga Narodów: 2022/23
  • Mistrzostwa Świata: 2026

Nagrody indywidualne

  • Złota Piłka: 2024
  • Złota Piłka Mistrzostw Świata: 2026

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