Rodri w gronie największych. Kolejny sukces
W nocy z niedzieli na poniedziałek Hiszpania pokonała Argentynę i po raz drugi w historii okazała się najlepszą drużyną globu. La Furia Roja to aktualny mistrz Europy i mistrz świata. Jednym z piłkarzy, którzy mogą pochwalić się złotymi medalami z turniejów z 2024 i 2026 roku jest Rodri.
Pomocnik Manchesteru City, który został wyróżniony także indywidualną nagrodą za kapitalne występy na MŚ 2026, dzięki dołączył do grona zawodników, którzy „przeszli grę”, a więc wygrali właściwie wszystkie możliwe najważniejsze trofea w piłce klubowej i reprezentacyjnej.
Rodri wraz z Hiszpanią sięgnął po triumf w ME i mundialu. W 2023 roku podopieczni Luisa de la Fuente wygrali Ligę Narodów, co oczywiście było także udziałem wychowanka Atletico i Villarrealu. 30-latek w swoim dorobku ma także m.in. zwycięstwo w Lidze Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFAM cztery mistrzostwa i dwa puchary Anglii.
Rodri – osiągnięcia w karierze:
Atlético Madryt
- Superpuchar UEFA: 2018
Manchester City
- Premier League: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
- Puchar Anglii: 2022/23, 2025/26
- Puchar Ligi Angielskiej: 2019/20, 2020/21, 2025/26
- Tarcza Wspólnoty: 2019
- Liga Mistrzów: 2022/23
- Superpuchar UEFA: 2023
- Klubowe Mistrzostwo Świata: 2023
Hiszpania
- Mistrzostwa Europy: 2024
- Liga Narodów: 2022/23
- Mistrzostwa Świata: 2026
Nagrody indywidualne
- Złota Piłka: 2024
- Złota Piłka Mistrzostw Świata: 2026