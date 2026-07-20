Rodri „przeszedł grę”. To wszystkie trofea nowego mistrza świata

Rodri osiągnął kolejny sukces w swojej karierze. Półki w gablocie reprezentanta Hiszpanii uginają się od pucharów. Jakie trofea do tej pory zdobył utytułowany pomocnik?

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri w gronie największych. Kolejny sukces

W nocy z niedzieli na poniedziałek Hiszpania pokonała Argentynę i po raz drugi w historii okazała się najlepszą drużyną globu. La Furia Roja to aktualny mistrz Europy i mistrz świata. Jednym z piłkarzy, którzy mogą pochwalić się złotymi medalami z turniejów z 2024 i 2026 roku jest Rodri.

Pomocnik Manchesteru City, który został wyróżniony także indywidualną nagrodą za kapitalne występy na MŚ 2026, dzięki dołączył do grona zawodników, którzy „przeszli grę”, a więc wygrali właściwie wszystkie możliwe najważniejsze trofea w piłce klubowej i reprezentacyjnej.

Rodri wraz z Hiszpanią sięgnął po triumf w ME i mundialu. W 2023 roku podopieczni Luisa de la Fuente wygrali Ligę Narodów, co oczywiście było także udziałem wychowanka Atletico i Villarrealu. 30-latek w swoim dorobku ma także m.in. zwycięstwo w Lidze Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFAM cztery mistrzostwa i dwa puchary Anglii.

Rodri – osiągnięcia w karierze:

Atlético Madryt

Superpuchar UEFA: 2018

Manchester City

Premier League: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Puchar Anglii: 2022/23, 2025/26

Puchar Ligi Angielskiej: 2019/20, 2020/21, 2025/26

Tarcza Wspólnoty: 2019

Liga Mistrzów: 2022/23

Superpuchar UEFA: 2023

Klubowe Mistrzostwo Świata: 2023

Hiszpania

Mistrzostwa Europy: 2024

Liga Narodów: 2022/23

Mistrzostwa Świata: 2026

Nagrody indywidualne