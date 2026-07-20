Belgowie zmieniają selekcjonera. Oto faworyt na nowego trenera

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Youri Tielemans

Mark van Bommel może przejąć reprezentację Belgii

Belgijski Związek Piłki Nożnej w poniedziałkowe popołudnie poinformował o zakończeniu współpracy z Rudim Garcią. Francuski szkoleniowiec prowadził reprezentację Belgii od stycznia 2025 roku i w tym czasie poprowadził ekipę Czerwonych Diabłów w 20 spotkaniach. Jego bilans to 12 zwycięstw, 6 remisów oraz zaledwie 2 porażki. Belgowie zaprezentowali się również z dobrej strony podczas tegorocznych mistrzostw świata, docierając do ćwierćfinału. Tam musieli jednak uznać wyższość późniejszych triumfatorów turnieju – Hiszpanów – którzy wygrali 2:1.

Teraz tamtejsza federacja stoi przed wyborem nowego selekcjonera. Jak informuje serwis „Le Soir Sports”, głównym kandydatem do objęcia reprezentacji Belgii jest Mark van Bommel. 49-letni Holender cieszy się dużym uznaniem wśród związkowych działaczy, przede wszystkim dzięki znakomitej pracy wykonanej w Royalu Antwerpia. Były szkoleniowiec belgijskiego klubu pozostaje obecnie bez zatrudnienia, dlatego jego ewentualne zatrudnienie wydaje się realnym scenariuszem. Najbliższe dni powinny przynieść więcej informacji w tej sprawie.

Van Bommel w swoim trenerskim CV ma również pracę w PSV Eindhoven oraz VfL Wolfsburg, a także doświadczenie w roli asystenta w reprezentacjach Australii i Arabii Saudyjskiej. Mimo to zdecydowanie większą rozpoznawalność zyskał jako piłkarz. Były reprezentant Holandii występował między innymi w barwach Bayernu Monachium, Barcelony i Milanu, odnosząc liczne sukcesy na krajowych oraz międzynarodowych arenach. W swoim dorobku ma też triumf w Lidze Mistrzów, co czyni go jedną z najbardziej utytułowanych postaci holenderskiego futbolu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie