Hiszpania – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (19.07.2026)

Hiszpania - Argentyna: typy i kursy na finał mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Hiszpania Argentyna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2026 11:06

Hiszpania – Argentyna: typy bukmacherskie

W niedzielę 19 lipca czeka nas finał mistrzostw świata 2026 z udziałem aktualnego mistrza Europy oraz aktualnego mistrza świata. Na Meadowlands Stadium w Nowym Jorku zagrają Hiszpania i Argentyna. Piłkarski świat wyczekuje pojedynku wschodzącej gwiazdy Lamina Yamala z najlepszym strzelcem mundialu w historii – Leo Messim. Zdecydowanie lepszą formą na tym turnieju prezentuje Argentyńczyk, który zaznał już smaku złota mistrzostw świata. Hiszpan z kolei ma szansę na wygranie mundialu już w swojej pierwszej próbie. W takich okolicznościach nie sposób nie oczekiwań od piłkarzy najwyższej boiskowej jakości. Czy to przełoży się na wiele goli? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 2,25 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

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Hiszpania – Argentyna: ostatnie wyniki

Reprezentacja Hiszpanii rozpoczęła mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. Po wyniku 0:0 z zespołem debiutującym na turnieju tej rangi mało kto spodziewał się, że Hiszpanie będę grali w mistrzostwach świata aż do samego finału. To między innymi efekt znakomitej postawy w fazie pucharowej. W niej ekipa Luisa de la Fuente ograła kolejno: Portugalię (1:0), Belgię (2:1) oraz Francję (2:0).

Przeciwieństwem swojego najbliższego rywala jest Argentyna. Ona przez fazę grupową przeszła bezbłędnie. Tym bardziej szokujące były trudności, z którymi w kolejnych rundach mierzyli się Argentyńczycy. Egipcjanie i Anglicy prowadzili z obrońcą trofeum na krótko przed końcem spotkania. Mimo tego Argentyna znajdywała sposób na zwycięstwo w podstawowym czasie gry (3:2 oraz 2:1). Dogrywki nie udało się uniknąć natomiast z Republiką Zielonego Przylądka (3:2) i Szwajcarią (3:1).

Hiszpania – Argentyna: historia

Reprezentacje te grały ze sobą kilkukrotnie. W meczach rozegranych w XXI wieku znacznie korzystniej wypadają Hiszpanie, którzy pokonali Argentynę w trzech z czterech spotkań. W marcu 2018 roku La Furia Roja rozbiła Albicelestes aż 6:1 w meczu towarzyskim. Argentyńczycy swój moment chwały mieli na mistrzostwach świata w 1966 roku, kiedy to pokonali Hiszpanów 2:1 w jedynym dotychczas oficjalnym bezpośrednim starciu.

Hiszpania – Argentyna: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Hiszpanię, czego dowodzi kurs 2.30. Wygraną Argentyny możesz zagrać po kursie 3.60. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Hiszpania Argentyna 2.35 3.00 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2026 11:06

Hiszpania – Argentyna: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Hiszpanii

Wygrana Argentyny Wygrana Hiszpanii

Wygrana Argentyny 0 Votes

Hiszpania – Argentyna: przewidywane składy

Hiszpania: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Argentyna: E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

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Hiszpania – Argentyna: transmisja meczu

Pojedynek między Hiszpanią a Argentyną będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w niedzielę (19 lipca) o godzinie 21:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

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