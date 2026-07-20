Wielka oglądalność finału MŚ 2026! TVP Sport potwierdziło rekord

16:06, 20. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  TVP Sport

Ponad 9 milionów osób śledziło finałowe starcie Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. TVP przekazało, że odnotowano rekord oglądalności TVP Sport.

Reprezentacja Hiszpanii
Obserwuj nas w
fot. Px Images / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Ponad 9 mln widzów finału mundialu

Za nami już XXIII finały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. Rekordowe, historycznie, pierwsze i jedyne w swoim rodzaju zmagania z pewnością na długo będą zapamiętane przez kibiców oraz dziennikarzy. Z pewnością jednak na pokolenia będzie to dotyczyło Hiszpanów, którzy w niedzielny wieczór pokonali reprezentację Argentyny 1:0 w wielkim finale. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka, choć przewaga La Furia Roja była ogromna.

Niemniej sam finał mundialu stał na niskim, a może po prostu słabym poziomie. To głównie przez zespół z Ameryki Południowej. Piłkarze, którzy bronili mistrzostwa świata raczej ograniczali się bowiem tylko do przeszkadzania rywalom, a problem mieli choćby z jednym strzałem na bramkę. Pomimo tego i tak był to niezwykle dobrze oglądany mecz. TVP Sport przekazało, że przed odbiornikami zasiadło ponad 9 mln osób. Odnotowano też rekord oglądalności kanału sportowego Telewizji Polskiej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Przed telewizorami zasiadło ponad 7,5 mln widzów, do których dołączyło 1,5 mln odbiorców internetowych. Łącznie daje to przeszło 9 mln osób. Była to najlepiej oglądana transmisja w 20-letniej historii TVP Sport – czytamy na stronie „sport.tvp.pl”.

Zobacz także: Lech zdecydował ws. sprzedaży Wojciecha Mońki! Wszystko jasne