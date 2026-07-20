Wielka oglądalność finału MŚ 2026! TVP Sport potwierdziło rekord

fot. Px Images / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Ponad 9 mln widzów finału mundialu

Za nami już XXIII finały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. Rekordowe, historycznie, pierwsze i jedyne w swoim rodzaju zmagania z pewnością na długo będą zapamiętane przez kibiców oraz dziennikarzy. Z pewnością jednak na pokolenia będzie to dotyczyło Hiszpanów, którzy w niedzielny wieczór pokonali reprezentację Argentyny 1:0 w wielkim finale. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka, choć przewaga La Furia Roja była ogromna.

Niemniej sam finał mundialu stał na niskim, a może po prostu słabym poziomie. To głównie przez zespół z Ameryki Południowej. Piłkarze, którzy bronili mistrzostwa świata raczej ograniczali się bowiem tylko do przeszkadzania rywalom, a problem mieli choćby z jednym strzałem na bramkę. Pomimo tego i tak był to niezwykle dobrze oglądany mecz. TVP Sport przekazało, że przed odbiornikami zasiadło ponad 9 mln osób. Odnotowano też rekord oglądalności kanału sportowego Telewizji Polskiej.

– Przed telewizorami zasiadło ponad 7,5 mln widzów, do których dołączyło 1,5 mln odbiorców internetowych. Łącznie daje to przeszło 9 mln osób. Była to najlepiej oglądana transmisja w 20-letniej historii TVP Sport – czytamy na stronie „sport.tvp.pl”.

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