On wygra Złotą Piłkę. Finał mundialu wszystko zmienił

Hiszpania została mistrzem Świata, co oznacza, że Lamine Yamal stał się absolutnym faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Polymarket Sports wyliczyło, że ma aż 51% szans na zwycięstwo. Za nim jest Harry Kane.

Fernando Astasio / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Lamine Yamal faworytem do zdobycia Złotej Piłki

Mistrzostwa Świata 2026 dobiegły końca. W wielkim finale reprezentacja Hiszpanii zagrała z obrońcą tytułu – Argentyną. Do rozstrzygnięcia wyniku spotkania potrzebna była dogrywka. Pod koniec regulaminowego czasu gry Enzo Fernandez dostał czerwoną kartkę, czym ułatwił zadanie mistrzom Europy. La Furia Roja wykorzystała grę w przewadze i pokonała rywali (1:0), zostając mistrzem Świata.

Wynik mundialu ma bezpośrednie przełożenie na przewidywania zwycięzcy Złotej Piłki. Cztery lata temu najbardziej prestiżowe indywidualne wyróżnienie trafiło do Leo Messiego, który wygrał Mistrzostwa Świata z Argentyną. Teraz może być podobnie.

Z wyliczeń Polymarket Sports wynika, że Złota Piłka znów trafi do zawodnika, który wygrał mundial. Z ogromną przewagę faworytem jest Lamine Yamal, którego szanse na zwycięstwo wynoszą aż 50,1 procent. Tuż za nim uplasował się Harry Kane, który ma 27,1 procent szans. W wyliczeniach uwzględniono również Leo Messiego i Kyliana Mbappe. Piłkarze kolejno reprezentacji Argentyny oraz Francji mają tylko 7,5 procent oraz 3,8 procent szans na zdobycie prestiżowej nagrody.

Szanse na zdobycie Złotej Piłki 2026 wg. Polymarket Sports:

Lamine Yamal (FC Barcelona/Hiszpania) – 50,8% Harry Kane (Bayern Monachium/Anglia) – 27,1% Leo Messi (Inter Miami/Argentyna) – 7,5% Kylian Mbappe (Real Madryt/Francja) – 3,8%

Warto dodać, że jeśli Lamine Yamal zgarnie Złotą Piłkę, zostanie najmłodszym zwycięzcą plebiscytu w historii. Obecnie rekord ten dzierży Ronaldo Nazario, który wygrał w wieku 21 lat i 3 miesięcy. Gwiazdor reprezentacji Hiszpanii ma zaledwie 19 lat i 7 dni.