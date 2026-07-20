Reprezentant Hiszpanii zdobędzie Złotą Piłkę?! Nie chodzi o Yamala

"Skoro Cannavaro mógł zdobyć Złotą Piłkę, to co stoi na przeszkodzie, by Cubarsi zrobił to samo" - pyta dziennikarz "Barca Universal", Javi Giorgetti. Z pewnością Hiszpan byłby sensacyjnym kandydatem do tej nagrody.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Cubarsi powinien sięgnąć po Złotą Piłkę?

Reprezentacja Hiszpanii w niedzielny wieczór sięgnęła po swoje drugie w historii mistrzostwo świata. Piłkarze Luisa de la Fuente absolutnie zdominowali reprezentację Argentyny i bez większych problemów wygrali z nimi w finale 1:0. Co prawda La Furia Roja miała problem ze znalezieniem drogi do bramki – udało się to dopiero w dogrywce – ale za to w defensywie zagrali wzorowo.

Tylko jedna stracona bramka na całym mundialu to zasługa dobrej postawy defensywy, w tym m.in. Pau Cubarsiego. 19-letni diament Barcelony gra jak stary ligowy wyjadacz i zdaniem mediów może sięgnąć po Złotą Piłkę.

– Fabio Cannavaro zdobył Złotą Piłkę po słabszym sezonie klubowym i kampanii na mundialu niż ta, którą w tym roku zaliczył Pau Cubarsi.. Skoro Cannavaro mógł zdobyć Złotą Piłkę, to co stoi na przeszkodzie, by Cubarsi zrobił to samo – stwierdził dziennikarz „Barca Universal”, Javi Giorgetti.

Pau Cubarsi w minionym sezonie rozegrał w sumie 48 spotkań, w których zdobył jednego gola. Łącznie na jego koncie jest prawie 130 spotkań w pierwszym zespole Dumy Katalonii. Jak na 19-latka to świetny wynik. Środkowy obrońca wystąpił dotychczas w sumie w 20 meczach swojej reprezentacji. Serwis „Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 80 milionów euro.

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