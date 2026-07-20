Reprezentant Hiszpanii zdobędzie Złotą Piłkę?! Nie chodzi o Yamala

16:43, 20. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Barca Universal

"Skoro Cannavaro mógł zdobyć Złotą Piłkę, to co stoi na przeszkodzie, by Cubarsi zrobił to samo" - pyta dziennikarz "Barca Universal", Javi Giorgetti. Z pewnością Hiszpan byłby sensacyjnym kandydatem do tej nagrody.

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Cubarsi powinien sięgnąć po Złotą Piłkę?

Reprezentacja Hiszpanii w niedzielny wieczór sięgnęła po swoje drugie w historii mistrzostwo świata. Piłkarze Luisa de la Fuente absolutnie zdominowali reprezentację Argentyny i bez większych problemów wygrali z nimi w finale 1:0. Co prawda La Furia Roja miała problem ze znalezieniem drogi do bramki – udało się to dopiero w dogrywce – ale za to w defensywie zagrali wzorowo.

Tylko jedna stracona bramka na całym mundialu to zasługa dobrej postawy defensywy, w tym m.in. Pau Cubarsiego. 19-letni diament Barcelony gra jak stary ligowy wyjadacz i zdaniem mediów może sięgnąć po Złotą Piłkę.

Fabio Cannavaro zdobył Złotą Piłkę po słabszym sezonie klubowym i kampanii na mundialu niż ta, którą w tym roku zaliczył Pau Cubarsi.. Skoro Cannavaro mógł zdobyć Złotą Piłkę, to co stoi na przeszkodzie, by Cubarsi zrobił to samo – stwierdził dziennikarz „Barca Universal”, Javi Giorgetti.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Pau Cubarsi w minionym sezonie rozegrał w sumie 48 spotkań, w których zdobył jednego gola. Łącznie na jego koncie jest prawie 130 spotkań w pierwszym zespole Dumy Katalonii. Jak na 19-latka to świetny wynik. Środkowy obrońca wystąpił dotychczas w sumie w 20 meczach swojej reprezentacji. Serwis „Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 80 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona znalazła alternatywę dla Alvareza. To mistrz świata