Francja – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (18.07.2026)

Francja - Anglia: typy i kursy na mecz o 3. miejsce na Mistrzostwach Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (18 lipca) o godzinie 23:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2026 07:04

Francja – Anglia, typy bukmacherskie

W sobotni późny wieczór odbędzie się spotkanie, którego rangą będzie 3. miejsce na Mistrzostwach Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Anglią. Zarówno Trójkolorowi, jak i Dumni Synowie Albionu przystępowali do turnieju z myślą o zdobyciu złotego medalu. Obie drużyny zawiodły jednak w półfinałach i zamiast walczyć o miano najlepszego zespołu na świecie, zmierzą się o najniższy stopień podium. Dla jednych i drugich będzie to ostatnia szansa, aby zakończyć mundial z podniesionymi głowami i choć częściowo zatrzeć rozczarowanie po nieudanej walce o finał.

Ja uwazam, że w sobotnim starciu będą finalnie triumfowali w regulaminowym czasie gry podopieczni Didiera Deschampsa. Mój typ: wygrana Francji

Kacper Superbet 1.92 wygrana Francji Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Francja – Anglia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji przez niemal cały mundial prezentowała się znakomicie. Podopieczni Didiera Deschampsa pewnie przeszli przez fazę grupową, pokonując Senegal 3:1, Irak 3:0 oraz Norwegię 4:1. Następnie w fazie pucharowej nie dali szans Szwecji (3:0), wyeliminowali Paragwaj po skromnym zwycięstwie 1:0, a w ćwierćfinale pokonali Maroko 2:0. Zwycięski marsz Trójkolorowych zakończył się dopiero w półfinale, gdzie musieli uznać wyższość reprezentacji Hiszpanii, przegrywając 0:2 i tracąc szansę na grę o złoty medal.

Reprezentacja Anglii również należała do grona najmocniejszych drużyn tegorocznego mundialu. Podopieczni Thomasa Tuchela rozpoczęli turniej od efektownego zwycięstwa 4:2 nad Chorwacją, następnie bezbramkowo zremisowali z Ghaną, a fazę grupową zakończyli wygraną 2:0 z Panamą. W fazie pucharowej wyeliminowali Demokratyczną Republikę Konga (2:1), pokonali Meksyk po dogrywce (3:2), a w ćwierćfinale okazali się lepsi od Norwegii (2:1). Ich marzenia o grze w finale zakończyły się dopiero w półfinale, gdzie po zaciętym spotkaniu ulegli Argentynie (1:2).

Francja – Anglia, historia

Historia rywalizacji Francji z Anglią jest niezwykle bogata i liczy już kilkadziesiąt spotkań. W ostatnich latach częściej górą byli Trójkolorowi, którzy potrafili wygrywać z Dumymi Synami Albionu także w najważniejszych meczach. Kibice obu reprezentacji doskonale pamiętają ćwierćfinał mistrzostw świata w Katarze z 2022 roku, kiedy Francja zwyciężyła 2:1 po golach Aureliena Tchouameniego i Oliviera Girouda. Anglicy mieli wtedy ogromną szansę na doprowadzenie do dogrywki, jednak Harry Kane nie wykorzystał rzutu karnego, a Francuzi zameldowali się w półfinale turnieju.

Francja – Anglia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, faworytem sobotniego starcia jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Anglii natomiast sięga nawet 3.65.

Francja Anglia 1.88 4.00 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2026 07:04

Francja – Anglia, sonda

Kto zdobędzie brązowy medal? Francja

Anglia Francja

Anglia 0 Votes

Francja – Anglia, przewidywane składy

Francja: Maignan – Gusto, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez – Zaire-Emery, Kante – Akliouche, Cherki, Thuram – Mbappe

Anglia: Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Mainoo, Eze – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Francja – Anglia, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Anglia będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.