Yamal nie błyszczał na mundialu, ale De la Fuente mu podziękował. Oto powód

11:37, 20. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Lamine Yamal nie był pierwszoplanową postacią reprezentacji Hiszpanii na Mistrzostwach Świata. Mimo to Luis de la Fuente wyróżnił nastolatka. Podziękował mu za poświęcenie dla dobra drużyny.

Lamine Yamal
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal poświęcił się dla dobra Hiszpanii. De la Fuente jest mu wdzięczny

Reprezentacja Hiszpanii po raz drugi w historii została mistrzem świata. La Furia Roja ma stuprocentową skuteczność w finałach. Poprzedni mecz o trofeum grali w 2010 roku, wygrywając wtedy z Holandią. Tym razem pokonali Argentynę po dogrywce (1:0). Jedynego gola strzelił Ferran Torres. Na konferencji prasowej Luis de la Fuente pochwalił, a także podziękował innej gwieździe, która usunęła się w cień.

Chodzi oczywiście o Lamine Yamala, dla którego był to raczej przeciętny turniej. Nastolatek nie zachwycił, a spodziewano się po nim zdecydowanie więcej. Warto jednak zaznaczyć, że na mundial przyjechał z kontuzją, a w fazie grupowej nie zagrał ani jednego spotkania w pełnym wymiarze czasu. Łącznie w ośmiu meczach strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

De la Fuente ocenił turniej w wykonaniu 19-latka i docenił jego wkład w grę zespołu. Selekcjoner publicznie mu podziękował, ponieważ dla dobra reprezentacji poświęcił się i dostosował się do potrzeb drużyny. Jego zdaniem zagrał bardzo dobry mundial.

Muszę docenić Yamala. Dla dobra drużyny dostosował się do potrzeb zespołu. Jesteśmy mu wdzięczni za poświęcenie. Moim zdaniem zagrał bardzo dobry turniej – ocenił Luis de la Fuente, cytowany przez dziennik AS.

Yamal ma dopiero 19 lat, a może pochwalić się zdobyciem nie tylko tytułu mistrza świata. W 2024 roku jako 17-latek triumfował z Hiszpanią w Mistrzostwach Europy. W kadrze zagrał już 33 spotkania i strzelił 7 bramek.

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