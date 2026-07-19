Mistrzostwa Świata 2026 dobiegły końca. Znamy już wszystkich medalistów mundial. Wiemy także, kto sięgnął po tytuł najlepszego strzelca turnieju.

Icon Sportswire/ AP Images/ Alamy Na zdjęciu: Francja - Anglia

Mistrzostwa Świata 2026: ostateczna klasyfikacja strzelców mundialu

Za nami ostatni, a więc 103. mecz turnieju – Mistrzostwa Świata 2026 zostały zakończone. Po raz drugi w historii złote medale powędrowały do reprezentacji Hiszpanii. La Furia Roja w finale okazała się lepsza od Argentyny. Trzecie miejsce przypadło Anglii, a na czwartej lokacie uplasowała się Francja.

Przed finałowym weekendem mundialu w klasyfikacji najlepszych strzelców zmagań prowadził Leo Messi. 39-latek miała na koncie osiem goli i cztery asysty. Tuż za jego plecami znajdował się Kylian Mbappe, który mógł się pochwalić ośmioma bramkami i trzema ostatnimi podaniami.

W meczu o brązowy medal gwiazdor Trójkolorowych dwukrotnie umieścił piłkę w siatce i to on sięgnął po tytuł najlepszego strzelca MŚ 2026. Messi w decydującym meczu nie zdołał zaskoczyć Unaia Simona i przegrał walkę z Mbappe o dwa trafienia. Awans na 3. pozycję zanotował Jude Bellingham, autor gola w starciu o 3. miejsce.

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026: