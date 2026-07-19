Mistrzostwa Świata 2026: ostateczna klasyfikacja strzelców mundialu
Za nami ostatni, a więc 103. mecz turnieju – Mistrzostwa Świata 2026 zostały zakończone. Po raz drugi w historii złote medale powędrowały do reprezentacji Hiszpanii. La Furia Roja w finale okazała się lepsza od Argentyny. Trzecie miejsce przypadło Anglii, a na czwartej lokacie uplasowała się Francja.
Przed finałowym weekendem mundialu w klasyfikacji najlepszych strzelców zmagań prowadził Leo Messi. 39-latek miała na koncie osiem goli i cztery asysty. Tuż za jego plecami znajdował się Kylian Mbappe, który mógł się pochwalić ośmioma bramkami i trzema ostatnimi podaniami.
W meczu o brązowy medal gwiazdor Trójkolorowych dwukrotnie umieścił piłkę w siatce i to on sięgnął po tytuł najlepszego strzelca MŚ 2026. Messi w decydującym meczu nie zdołał zaskoczyć Unaia Simona i przegrał walkę z Mbappe o dwa trafienia. Awans na 3. pozycję zanotował Jude Bellingham, autor gola w starciu o 3. miejsce.
Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026:
|Miejsce
|Zawodnik
|Liczba goli
|Liczba asyst
|1.
|Kylian Mbappe
|10
|4
|2.
|Leo Messi
|8
|3
|3.
|Jude Bellingham
|7
|1
|4.
|Erling Haaland
|7
|0
|5.
|Ousmane Dembele
|6
|2
|6.
|Harry Kane
|6
|1
|7.
|Mikel Oyarzabal
|5
|1
|8.
|Julian Quinones
|4
|1
|8.
|Ismaila Sarr
|4
|1
|8.
|Vinicius Junior
|4
|1