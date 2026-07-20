Mbappe przeszedł do historii. Nikt tego nie zrobił na Mistrzostwach Świata

Kylian Mbappe przeszedł do historii Mistrzostw Świata. Jako pierwszy piłkarz na świecie zdobył tytuł króla strzelców dwa razy z rzędu. Francuz był najskuteczniejszy na mundialu w 2022 i 2026 roku.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe królem strzelców Mistrzostw Świata dwa razy z rzędu

Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem Świata. W wielkim finale pokonali Argentynę (1:0). Do samego końca nie było wiadomo, kto zostanie królem strzelców. Wszystko zależało od występu Leo Messiego, który jako jedyny mógł zmienić układ klasyfikacji strzelców. Przed finałem miał na swoim koncie 8 bramek. Żeby zdobyć indywidualną nagrodę, musiał strzelić aż trzy bramki przeciwko Hiszpanii.

Ta sztuka mu się nie udała, więc korona króla strzelców trafiła do Kyliana Mbappe. Francuz przed meczem o brąz również miał 8 goli, ale dwukrotnie trafił do siatki. Jednocześnie był nie tylko najskuteczniejszy na obecnym mundialu, ale również odebrał Leo Messiemu rekord pod względem największej liczby bramek na mundialu w historii. Wyprzedził go o jednego gola.

Kylian Mbappe zostając królem strzelców Mistrzostw Świata po raz drugi z rzędu, zapisał się w historii. W przeszłości jeszcze nikt tego nie dokonał. Gwiazdor Realu Madryt jest pierwszym piłkarzem, któremu ta sztuka się udała. Wcześniej na każdym mundialu oglądaliśmy innego króla strzelców. Do rekordowego wyniku zabrakło mu niewiele. Najwięcej bramek na jednym turnieju strzelił jego rodak Just Fontaine. Na mundialu w 1958 roku wpisał się na listę strzelców aż 13 razy. Dwucyfrówkę zdobywali także Sandro Kocsis i Gerd Muller.