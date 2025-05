Lewandowski surowo oceniony. Kiwior i Cash świetni. Frankowski mistrzem Turcji [RAPORT KADROWICZÓW]

Reprezentacja Polski za mniej niż miesiąc wróci do gry. W czerwcu Biało-Czerwoni zagrają z Mołdawią i Finlandią. Jak co tydzień sprawdzamy, jak radzili sobie nasi kadrowicze w swoich klubach.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Raport kadrowiczów: Lewandowski surowo oceniony za mecz z Villarrealem

Reprezentacja Polski już za kilkanaście dni spotka się na czerwcowym zgrupowaniu. Tym razem odbędzie się ono nie w Warszawie, a na Górnym Śląsku. Biało-Czerwoni mają stacjonować w Katowicach, a mecz towarzyski z Mołdawią odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kilka dni później podopieczni Michała Probierza udadzą się w podróż do Helsinek, gdzie zagrają z Finlandią.

Coraz bliżej są także powołania na najbliższe zgrupowanie. Medialne doniesienia sugerują, że selekcjoner naszej kadry ogłosi je we wtorek (27 maja). Regularnie w każdy poniedziałek sprawdzamy, jak nasi kadrowicze radzili sobie w klubach. Tym razem nie był to zbyt udany weekend dla Polaków. Mimo to znalazło się kilka wydarzeń wartych uwagi jak m.in. świetny występ Jakuba Kiwiora i Matty’ego Casha, zdobycie Pucharu Włoch przez Łukasza Skorupskiego czy mistrzostwo Turcji, które zdobył Przemek Frankowski.

Nieco gorszy weekend miał na pewno Robert Lewandowski, którego hiszpańskie media surowo oceniły za mecz z Villarrealem. Ponadto walkę o koronę króla strzelców w Turcji przegrał prawdopodobnie Krzysztof Piątek. Z kolei Piotr Zieliński i Nicola Zalewski stracili dużą szansę na zdobycie Scudetto.

Zobacz wideo: Reprezentacja Polski jest jak pogoda

Skorupski wygrał Puchar Włoch, Bułka z czystym kontem na koniec sezonu

Tym razem nieco gorzej niż kilka dni temu w meczu z Milanem spisał się Łukasz Skorupski. Reprezentant Polski wpuścił trzy bramki, a Bologna przegrała z Fiorentiną (2:3). „Nie miał szans przy golu Parisego. Ten strzelony przez Richardsona to natomiast prawie całkowicie jego wina. Cudowna interwencja przy strzale Keana nie wystarczyła, by uniknąć porażki” – napisał serwis Calciomercato po meczu Fiorentina – Bologna. Zdecydowanie lepiej włoskie media oceniły Skorupskiego za występ w finale Pucharu Włoch. Polak był jednym z bohaterów Rossoblu, prowadząc zespół do historycznego triumfu.

Więcej powodów do zadowolenia w weekend miał za to Marcin Bułka. OGC Nice zdeklasowała Brest, wygrywając aż (6:0). „Nie musiał podejmować żadnych istotnych interwencji. Popełnił błąd na początku meczu, ale poza tym miał jeden z najspokojniejszych wieczorów w sezonie. Przeciętny sezon kończy z czystym kontem” – ocenił bramkarza serwis hommedumatch.fr.

W pełnym wymiarze czasowym zagrał także Bartosz Mrozek, który wpuścił dwie bramki, ale zanotował także dwie udane interwencje. Lech Poznań zremisował z GKS-em Katowice (2:2), przybliżając się do zdobycia mistrzostwa Polski. W weekend nie zagrał za to Bartłomiej Drągowski, którego Panathinaikos zakończył już sezon, zdobywając tytuł wicemistrza Grecji.

Łukasz Skorupski (Bologna) – 90 minut i czyste konto z Milanem i 90 minut z Fiorentiną

Marcin Bułka (Nice) – 90 minut i czyste konto z Brest

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos) – koniec sezonu w Grecji

Bartosz Mrozek (Lech Poznań) – 90 minut z GKS-em Katowice

Kto powinien być trzecim bramkarzem w reprezentacji Polski? Bartłomiej Drągowski

Kamil Grabara Bartłomiej Drągowski 50%

Kamil Grabara 50% 2+ Votes

Kiwior znowu znakomity, Cash blisko Ligi Mistrzów, Bednarek poza składem

Jakub Kiwior zaliczył kolejny fantastyczny mecz w barwach Arsenalu. Obrońca przyczynił się do zwycięstwa z Newcastle (1:0), notując ważną interwencję przy kontrataku gości. „W pierwszej połowie posłał groźną piłkę w pole karne, która aż prosiła się o wykończenie przez napastnika. W drugiej części meczu przesunięty na prawą stronę środka obrony, a jego wślizg w 66. minucie zapobiegł bardzo groźnej kontrze Srok” – napisał portal Football London, oceniając go na 7 w skali od 1 do 10.

Z bardzo dobrej strony pokazał się także Matty Cash. Boczny obrońca był jednym z najlepszych zawodników Aston Villi, a jego zespół przybliżył się do awansu do Ligi Mistrzów. „Cash został szybko poddany próbie przez Sona Heung-mina, który w pierwszej połowie wyglądał bardzo groźnie. Prawy obrońca Aston Villi został ukarany żółtą kartką za domaganie się kartki po faulu Pape Matar Sarra. Utrzymywał szerokość w ostatniej tercji boiska, pomagając tworzyć przestrzeń w środku dla innych zawodników” – ocenił serwis Birmingham Live, dając Polakowi ocenę 8.

Po kontuzji do gry wrócił Paweł Dawidowicz. Dla gracza Hellasu mogło to być pożegnanie z klubem, bowiem jego kontrakt wygasa w czerwcu. Przed własną publicznością zaprezentował się dobrze, co doceniły tamtejsze media. „Wraca do składu i oddaje swoje zaangażowanie na rzecz drużyny, próbując także kilku zagrań wykraczających nieco poza jego naturalne umiejętności. Dzisiejszy mecz mógł być jego ostatnim występem na Bentegodi w barwach Verony – kibice są tego świadomi i nagradzają go owacją przy zejściu z boiska – zauważył portal calciohellas.it.

Dziewięćdziesiąt minut rozegrał Mateusz Skrzypczak w koszulce Jagiellonii w starciu ze Śląskiem Wrocław. Obrońca popisał się sześcioma udanymi interwencjami, a także zaliczył 82 kontakty z piłką i wygrał większość starć o futbolówkę. Mimo to Duma Podlasia tylko zremisowała ze spadkowiczem (1:1). Tym razem w weekend nie oglądaliśmy w akcji: Jana Bednarka, Bartosza Bereszyńskiego, Kamila Piątkowskiego, Mateusza Wieteski i Sebastiana Walukiewicza.

Jan Bednarek (Southampton) – poza składem na mecz z Evertonem

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) – koniec sezonu we Włoszech

Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok) – 90 minut ze Śląskiem Wrocław

Jakub Kiwior (Arsenal) – 90 minut z Newcastle

Kamil Piątkowski (Kasimpasa) – poza kadrą na mecz z Besiktasem

Mateusz Wieteska (PAOK) – koniec sezonu w Grecji

Sebastian Walukiewicz (Torino) – cały mecz z Lecce na ławce rezerwowych

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona) – 77 minut z Como

Matty Cash (Aston Villa) – 90 minut z Tottenhamem

Frankowski mistrzem Turcji, Piotrowski wyleciał z boiska, Zalewski blisko asysty

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski pojawili się na boisku na ostatnie minuty w meczu Inter – Lazio. Na murawie przebywali za krótko, żeby zebrać opinie, lecz wahadłowy Nerazzurrich próbował kilka razy pociągnąć akcję skrzydłem. Mógł zaliczyć asystę po dośrodkowaniu, lecz fatalnie w polu karnym zachował się Marko Arnautović, który zmarnował stuprocentową okazję. Il Biscione zremisowali z Lazio (2:2).

Słodko-gorzki występ zanotował Jakub Piotrowski. Łudogorec co prawda zremisował z Levski (2:2), a Polak zaliczył asystę, lecz w 39. minucie zobaczył czerwoną kartkę, przez co przedwcześnie musiał opuścić boisko. Pomocnik zdobył jednak mistrzostwo Bułgarii.

Sezon zakończyli również Jakub Kamiński, który zagrał 90 minut przeciwko Borussii M’Gladbach oraz Jakub Moder, Pomocnik Feyenoordu rozegrał całe spotkanie z Waalwijk, a jego zespół przegrał (0:2). Reprezentant Polski rozegrał przeciętne zawody, oddając dwa niecelne strzały i notując tylko 67% celnych podań. Nieco lepiej zaprezentował się Sebastian Szymański w wygranym przez Fenerbahce meczu z Eyupsporem. Polak miał jedno kluczowe podanie, trzy na siedem wygranych pojedynków i 14 na 20 celnych podań.

W Meksyku kolejny raz w wyjściowym składzie pojawił się Mateusz Bogusz. Pomocnik w przegranym starciu z Club America spędził na boisku 70 minut, oddając dwa strzały i notując jedno kluczowe zagranie. Ponadto miał tylko 19 kontaktów z piłką, przez co nie był zbyt wyróżniającym się piłkarzem.

Przemysław Frankowski został mistrzem Turcji. Wahadłowy reprezentacji Polski pojawił się na boisku na ostatnie dwadzieścia minut. Nie miał wejścia smoka, lecz zaprezentował się przyzwoicie, próbując nawet pokazać się w ataku, gdzie oddał jeden strzał na bramkę rywala.

Sebastian Szymański (Fenerbahce) – 80 minut z Eyupsporem

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 10 minut z Lazio

Kacper Urbański (Monza) – cały mecz z Empoli na ławce rezerwowych

Mateusz Bogusz (Cruz Azul) – 70 minut z Club America

Dominik Marczuk (Real Salt Lake) – 33 minuty z Colorado Rapids

Nicola Zalewski (Inter Mediolan) – 10 minut z Lazio

Przemysław Frankowski (Galatasaray) – 20 minut z Kayserisporem

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – 90 minut z Borussią M’Gladbach

Bartosz Slisz (Atlanta United) – 5 minut z Philadelphią Union

Jakub Moder (Feyenoord) – 90 minut z Heerenveen

Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad) – 39 minut, asysta i czerwona kartka z Levski

Lewandowski zaginiony, Piątek przegrywa walkę o króla strzelców

Robert Lewandowski prawdopodobnie stracił szanse na koronę króla strzelców La Ligi. W ten weekend Kylian Mbappe ponownie powiększył swoją przewagę nad Polakiem. 36-latek w starciu z Villarrealem był bliski zdobycia gola, lecz zabrakło mu szczęścia. Występ zakończył kwadrans przed końcem, rozgrywając bardzo słabą drugą połowę. „Zaginiony. Ponownie wyszedł w pierwszym składzie i nadal łapał rytm meczowy. Był bliski szczęścia po świetnym strzale głową. W drugiej połowie zniknął i został zmieniony przez Pau Victora” – ocenił dziennik Sport, przyznając napastnikowi notę 5.

Walkę o tytuł najlepszego strzelca prawdopodobnie przegrał również Krzysztof Piątek. Napastnik tureckiego Basaksehiru nie wpisał się na listę strzelców, ale jego zespół wygrał z Kasimpasą (3:2). Udział w spotkaniu zakończył w 69 minucie.

W poniedziałek do walki o mistrzostwo Danii przystąpi Adam Buksa. Midtjylland zmierzy się z Brondby i potrzebuje zwycięstwa, aby przed ostatnią kolejkę mieć tylko punkt straty do FC Kopenhagi. W Grecji sezon dobiegł końca, dlatego w weekend nie oglądaliśmy w akcji Karola Świderskiego. Polak razem z Panathinaikosem zajął 2. miejsce w lidze.