Real Madryt dopina kolejny transfer. Dla Mourinho to wciąż za mało

Real Madryt jest na dobrej drodze do finalizacji transferu Bernardo Silvy. Byłby to już trzeci letni nabytek. Jose Mourinho domaga się kolejnych wzmocnień - twierdzi ESPN.

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce kontynuować rewolucję w defensywie

Real Madryt finalizuje wolny transfer Bernardo Silvy. Doświadczony pomocnik był już wstępnie dogadany z Atletico Madryt, ale zmienił decyzję po wejściu Królewskich do gry. Kluczową rolę w tym temacie miał odegrać Jose Mourinho, który mocno naciskał na sprowadzenie na Santiago Bernabeu swojego rodaka.

Wkrótce Real powinien ogłosić pozyskanie Portugalczyka. Będzie to już trzeci transfer tego lata, bowiem wcześniej sprowadzono Ibrahimę Konate z Liverpoolu oraz Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan. Co najważniejsze – na tym nie koniec. Mourinho w dalszym ciągu naciska na przebudowę defensywy, uważając tę formację za najsłabszą w drużynie. ESPN ujawnia, że szkoleniowiec prosi o dwa kolejne transfery. Chodzi o lewego obrońcę oraz stopera.

Mimo transferu Konate, Mourinho chciałby w zespole jeszcze jednego środkowego obrońcę światowego formatu. Na ten moment kandydatury nie są powszechnie znane, natomiast Real przez długi czas był łączony z Nico Schlotterbeckiem. Dodatkowo, trener jest wielkim fanem dwóch gwiazd Premier League – Josko Gvardiola oraz Riccardo Calafioriego. Jeden z nich miałby w przyszłym sezonie konkurować o miejsce w składzie z Alvaro Carrerasem.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid are planning to sign TWO MORE DEFENDERS: a CB and a LB.



José Mourinho specifically asked for these signings. @Rodra10_97 pic.twitter.com/1NOe1FknK9 — Madrid Zone (@theMadridZone) June 11, 2026

W obliczu nadchodzących kolejnych transferów, Real będzie musiał również zmierzyć się ze sprzedażą któregoś z obecnych piłkarzy.