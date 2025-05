Kiedy powołania do reprezentacji Polski? Probierz szykuje zmianę

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz ogłosi powołania we wtorek 27 maja przed południem

Reprezentacja Polski w marcu zdobyła komplet punktów w dwóch pierwszych meczach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Najpierw podopieczni Michała Probierza pokonali Litwę (1:0), a następnie wygrali z Maltą (2:0). Tym samym Biało-Czerwoni zajmują jak na razie 1. miejsce w grupie G. Warto jednak pamiętać, że reprezentacja Holandii nie rozegrała jeszcze żadnego meczu w eliminacjach.

Wielkimi krokami zbliża się drugie zgrupowanie naszej kadry w 2025 roku. W czerwcu Polska rozegra dwa spotkania, lecz tylko jedno o punkty. Naszym rywalem w ramach walki o wyjazd na mundial będzie Finlandia, zaś kilka dni wcześniej zagramy sparing z Mołdawią.

Zobacz wideo: Znikąd nadziei dla reprezentacji Polski? Smutne podsumowanie

Wiadomo już, kiedy możemy spodziewać się listy zawodników, którzy wezmą udział w zgrupowaniu. Jak informuje portal Weszło, oficjalne powołania ukażą się we wtorek (27 maja). Co więcej, źródło podaje, że Michał Probierz ogłosi powołania w godzinach przedpołudniowych. Biorąc pod uwagę ostatnie powołania, będzie to duża zmiana, ponieważ regularnie pojawiały się one w późnych godzinach wieczornych.

Na powołanie może na pewno liczyć Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin. Skrzydłowy zagra w towarzyskim meczu z Mołdawią, który będzie jego pożegnaniem z drużyną narodową. Czerwcowe zgrupowanie prawdopodobnie rozpocznie się w poniedziałek (2 czerwca).

Polska w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 rywalizuje w grupie pięciozespołowej. Rywalami Biało-Czerwonych są Malta, Litwa, Finlandia oraz Holandia. Awans na mundial uzyska jedna drużyna, zaś ekipa z 2. miejsca zagra w barażach.