Mbappe skomentował sukcesy PSG. Zaczęło się po jego odejściu

10:46, 12. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

PSG przeżywa najlepszy okres w historii, po raz drugi z rzędu zdobywając Ligę Mistrzów. Kylian Mbappe przyznał, że pogratulował byłym kolegom sukcesów podczas zgrupowania reprezentacji Francji.

Kylian Mbappe
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PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG przeżywa znakomity okres, Mbappe złożył gratulacje

Paris Saint-Germain przeżywa najlepszy okres w historii. Po latach niepowodzeń w Lidze Mistrzów wreszcie udało się dopiąć swego. Luis Enrique w 2025 roku poprowadził drużynę do triumfu w tych rozgrywkach, a w kolejnym sezonie obronił tytuł, pokonując w finale Arsenal. Paryżanie nie chcą na tym poprzestawać, bowiem zamierzają zdominować europejską piłkę na długie lata.

Co ciekawe, największe sukcesy udało się osiągnąć dopiero po odejściu gwiazd, bez których trudno było wyobrazić sobie przyszłość zespołu. W 2024 roku Paryż opuścił Kylian Mbappe, który grał dla krajowego giganta przez sześć sezonów. Chciał wreszcie zdobyć Ligę Mistrzów, więc wybrał Real Madryt, ale nieco się pospieszył. Obecnie to PSG jest głównym faworytem w walce o to trofeum i najprawdopodobniej w przyszłym sezonie się to nie zmieni.

Podczas zgrupowania reprezentacji Francji Mbappe oczywiście spotkał się z kilkoma kolegami z byłej drużyny. Otwarcie przyznał, że pogratulował im sukcesów, doceniając formę ich oraz całego PSG.

– Oczywiście, że pogratulowałem wszystkim zawodnikom PSG w naszym ośrodku treningowym. Byli fantastyczni. PSG jest w znakomitej formie – zdradził gwiazdor Realu Madryt.

Tymczasowo Mbappe porzuca zmagania klubowe i w pełni skupia się na reprezentacji Francji. To główny faworyt do wygrania tegorocznych mistrzostw świata.

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