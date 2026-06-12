Real będzie musiał obejść się smakiem. „Nie odejdzie nawet za 500 milionów”

Real Madryt bardzo chciałby pozyskać Michaela Olise, ale Bayern Monachium nie ma zamiaru się na to zgodzić. "Nie odejdzie nawet za 500 milionów" - powiedział jeden z działaczy w rozmowie z "L'Equipe".

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Astronomiczna cena wywoławcza za Michaela Olise

Real Madryt planuje tego lata spore ruchy transferowe. Królewscy chcą bowiem zmazać plamę po fatalnym sezonie i nowymi twarzami pokazać chęć powrotu na sam szczyt. Jednym z absolutnych gwiazdorów, który jest na celowniku Los Blancos jest Michael Olise. Francuz ma za sobą genialny sezon w barwach Bayernu Monachium i wzbudza zainteresowanie pozostałych europejskich gigantów.

Według medialnych doniesień, Królewscy mieli ostatnio zaproponować za skrzydłowego Die Roten 150 milionów euro. Okazuje się jednak, że to zbyt mało. Jeden z przedstawicieli Bayernu Monachium w rozmowie z „L’Equipe” przyznał, że nawet 500 milionów euro byłoby zbyt małą propozycją. To oznacza, że Olise nie jest na sprzedaż.

– Olise jest bezcenny; nie odejdzie nawet za 500 milionów. W rzeczywistości nie jestem pewien, czy Real mógłby sobie pozwolić na „jedną nogę” Olise za 150 milionów – powiedział anonimowy przedstawiciel Bayernu Monachium w rozmowie z „L’Equipe”.

Michael Olise w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To liczby niespotykane na tym poziomie od lat. Nie może więc dziwić, że o skrzydłowym coraz częściej mówi w kontekście kandydata do Złotej Piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro.

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