Real będzie musiał obejść się smakiem. „Nie odejdzie nawet za 500 milionów”

10:41, 12. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  L'Equipe

Real Madryt bardzo chciałby pozyskać Michaela Olise, ale Bayern Monachium nie ma zamiaru się na to zgodzić. "Nie odejdzie nawet za 500 milionów" - powiedział jeden z działaczy w rozmowie z "L'Equipe".

Michael Olise
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Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Astronomiczna cena wywoławcza za Michaela Olise

Real Madryt planuje tego lata spore ruchy transferowe. Królewscy chcą bowiem zmazać plamę po fatalnym sezonie i nowymi twarzami pokazać chęć powrotu na sam szczyt. Jednym z absolutnych gwiazdorów, który jest na celowniku Los Blancos jest Michael Olise. Francuz ma za sobą genialny sezon w barwach Bayernu Monachium i wzbudza zainteresowanie pozostałych europejskich gigantów.

Według medialnych doniesień, Królewscy mieli ostatnio zaproponować za skrzydłowego Die Roten 150 milionów euro. Okazuje się jednak, że to zbyt mało. Jeden z przedstawicieli Bayernu Monachium w rozmowie z „L’Equipe” przyznał, że nawet 500 milionów euro byłoby zbyt małą propozycją. To oznacza, że Olise nie jest na sprzedaż.

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Olise jest bezcenny; nie odejdzie nawet za 500 milionów. W rzeczywistości nie jestem pewien, czy Real mógłby sobie pozwolić na „jedną nogę” Olise za 150 milionów – powiedział anonimowy przedstawiciel Bayernu Monachium w rozmowie z „L’Equipe”.

Michael Olise w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To liczby niespotykane na tym poziomie od lat. Nie może więc dziwić, że o skrzydłowym coraz częściej mówi w kontekście kandydata do Złotej Piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro.

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