Bobcek opcją dla tureckiego giganta. To będzie jego nowy klub?

Tomas Bobcek zdobył koronę króla strzelców Ekstraklasy, choć Lechia Gdańsk nie zdołała się utrzymać. Teraz napastnik ma trafić na sprzedaż. "A Spor" informuje o zainteresowaniu ze strony Trabzonsporu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek coraz bliżej odejścia z Lechii. Zagra w Turcji?

Tomas Bobcek zanotował bardzo udany sezon pod kątem indywidualnych osiągnięć – uzbierał w Ekstraklasie 20 bramek oraz 6 asyst. Zdobył koronę króla strzelców, lecz mimo tego nie uchronił Lechii Gdańsk przed spadkiem do pierwszej ligi. W obliczu tej katastrofy napastnik najprawdopodobniej opuści klub. Jego umowa obowiązuje do 2030 roku, lecz gdańszczanie potrzebują solidnego zastrzyku gotówki, stąd plan na sprzedaż ich najbardziej wartościowego zawodnika.

W tym momencie Bobcek jest łączony z Widzewem Łódź, choć media dają większe szanse na zagraniczny wyjazd. Lechia chciałaby na swoim piłkarzu zarobić nawet kilkanaście milionów euro, ale po spadku ta wycena zdaje się być mało realna. Z informacji „A Spor” wynika, że Słowak trafił na radary Trabzonsporu. Jest kandydatem do zastąpienia Felipe Augusto, który lada moment wyląduje w Zenicie.

Nazwisko Bobcka nie znajduje się na szczycie listy życzeń tureckiego giganta, ale na pewno jego kandydatura zostanie rozważona. Trabzonspor wyżej ceni Bambę Dienga z Lorient, ale ten finalnie może okazać się zbyt drogi.

Bobcek w Lechii Gdańsk gra od 2023 roku. Dołączył do niej, gdy ta występowała jeszcze w pierwszej lidze. Na przestrzeni tych trzech lat zdobył dla klubu z Trójmiasta 37 bramek, dokładając do tego 12 asyst.