Bobcek opcją dla tureckiego giganta. To będzie jego nowy klub?

10:02, 12. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  A Spor

Tomas Bobcek zdobył koronę króla strzelców Ekstraklasy, choć Lechia Gdańsk nie zdołała się utrzymać. Teraz napastnik ma trafić na sprzedaż. "A Spor" informuje o zainteresowaniu ze strony Trabzonsporu.

Tomas Bobcek
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek coraz bliżej odejścia z Lechii. Zagra w Turcji?

Tomas Bobcek zanotował bardzo udany sezon pod kątem indywidualnych osiągnięć – uzbierał w Ekstraklasie 20 bramek oraz 6 asyst. Zdobył koronę króla strzelców, lecz mimo tego nie uchronił Lechii Gdańsk przed spadkiem do pierwszej ligi. W obliczu tej katastrofy napastnik najprawdopodobniej opuści klub. Jego umowa obowiązuje do 2030 roku, lecz gdańszczanie potrzebują solidnego zastrzyku gotówki, stąd plan na sprzedaż ich najbardziej wartościowego zawodnika.

W tym momencie Bobcek jest łączony z Widzewem Łódź, choć media dają większe szanse na zagraniczny wyjazd. Lechia chciałaby na swoim piłkarzu zarobić nawet kilkanaście milionów euro, ale po spadku ta wycena zdaje się być mało realna. Z informacji „A Spor” wynika, że Słowak trafił na radary Trabzonsporu. Jest kandydatem do zastąpienia Felipe Augusto, który lada moment wyląduje w Zenicie.

Nazwisko Bobcka nie znajduje się na szczycie listy życzeń tureckiego giganta, ale na pewno jego kandydatura zostanie rozważona. Trabzonspor wyżej ceni Bambę Dienga z Lorient, ale ten finalnie może okazać się zbyt drogi.

Bobcek w Lechii Gdańsk gra od 2023 roku. Dołączył do niej, gdy ta występowała jeszcze w pierwszej lidze. Na przestrzeni tych trzech lat zdobył dla klubu z Trójmiasta 37 bramek, dokładając do tego 12 asyst.

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