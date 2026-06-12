Tabela grupy A mundialu. Klasyfikacja po pierwszej kolejce MŚ 2026

Meksyk i Korea Południowa na czele grupy A
Pierwszym liderem grupy A został Meksyk, który w meczu otwarcia mundialu pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0. Kilka godzin później do El Tri dołączyła Korea Południowa.
Koreańczycy odwrócili losy spotkania z Czechami i wygrali 2:1. Dzięki temu po pierwszej kolejce mają taki sam dorobek punktowy jak gospodarze turnieju.
Czechy i RPA pozostają bez punktów. Czesi zdobyli jedną bramkę, dlatego na ten moment wyprzedzają reprezentację RPA w tabeli.
Tabela grupy A po pierwszej kolejce MŚ 2026
|Miejsce
|Drużyna
|Mecze
|Z
|R
|P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Meksyk
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2.
|Korea Południowa
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3.
|Czechy
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|RPA
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Terminarz 2. kolejki grupy A
Przed zespołami bardzo ważna druga seria spotkań. Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki, natomiast Korea Południowa zagra z Meksykiem.
- 18 czerwca, 18:00: Czechy – RPA
- 19 czerwca, 3:00: Meksyk – Korea Południowa
Zwycięzca meczu Meksyku z Koreą Południową może zrobić duży krok w kierunku awansu do 1/16 finału mistrzostw świata 2026.