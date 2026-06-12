Tabela grupy A mundialu. Klasyfikacja po pierwszej kolejce MŚ 2026

07:14, 12. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Za nami komplet spotkań pierwszej kolejki w grupie A mistrzostw świata 2026. Po zwycięstwach Meksyku i Korei Południowej obie reprezentacje mają po trzy punkty i przewodzą stawce przed drugą serią gier.

Heung-Min Son
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Meksyk i Korea Południowa na czele grupy A

Pierwszym liderem grupy A został Meksyk, który w meczu otwarcia mundialu pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0. Kilka godzin później do El Tri dołączyła Korea Południowa.

Koreańczycy odwrócili losy spotkania z Czechami i wygrali 2:1. Dzięki temu po pierwszej kolejce mają taki sam dorobek punktowy jak gospodarze turnieju.

Czechy i RPA pozostają bez punktów. Czesi zdobyli jedną bramkę, dlatego na ten moment wyprzedzają reprezentację RPA w tabeli.

Tabela grupy A po pierwszej kolejce MŚ 2026

MiejsceDrużynaMeczeZRPBramkiPunkty
1.Meksyk11002:03
2.Korea Południowa11002:13
3.Czechy10011:20
4.RPA10010:20
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Terminarz 2. kolejki grupy A

Przed zespołami bardzo ważna druga seria spotkań. Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki, natomiast Korea Południowa zagra z Meksykiem.

  • 18 czerwca, 18:00: Czechy – RPA
  • 19 czerwca, 3:00: Meksyk – Korea Południowa

Zwycięzca meczu Meksyku z Koreą Południową może zrobić duży krok w kierunku awansu do 1/16 finału mistrzostw świata 2026.

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