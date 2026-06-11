Argentyna straciła obrońcę. Nagłe powołanie Scaloniego na mundial

Argentyna za kilka dni rozegra swój pierwszy mecz na mundialu. Z kadry Lionela Scaloniego w ostatniej chwili wypadł Leonardo Balerdi, którego zastąpił Marcos Senesi.

Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Marcos Senesi powołany w miejsce Leonardo Balerdiego

Reprezentacja Argentyny pozostaje jednym z głównych faworytów mundialu. Aktualni mistrzowie świata w Katarze pokonali w finale Francję po rzutach karnych. Nadal największą gwiazdą zespołu pozostaje Lionel Messi, dla którego będzie to już szósty mundial w karierze.

Argentyńczycy trafili do grupy J, gdzie ich rywalami będą Algieria, Austria oraz Jordania. W pierwszym meczu turnieju zmierzą się z Algierią w Kansas City, natomiast kolejne spotkania grupowe rozegrają w Dallas. W czwartek pojawiła się jednak ważna informacja z obozu Argentyńczyków.

Z powodu kontuzji w turnieju nie wystąpi Leonardo Balerdi. Obrońca, który jest kapitanem Olympique Marsylia, znalazł się w planach selekcjonera i udał się z drużyną do Ameryki Północnej. Jednak jego występ został wykluczony po urazie odniesionym podczas treningu przed meczem towarzyskim z Hondurasem.

Balerdi doznał kontuzji prawej łydki. W jego miejsce powołanie otrzymał Marcos Senesi, który kilka dni temu zmienił AFC Bournemouth na Tottenham Hotspur. 29-letni defensor wraca do reprezentacji, w której zadebiutował w 2022 roku i jak dotąd rozegrał trzy spotkania.

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego Argentyna zmierzy się z Algierią, która wraca na wielki turniej po 12 latach przerwy.