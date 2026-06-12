Boniek wskazał kandydata do mistrzostwa świata. Sensacyjny typ!

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek stawia na Portugalię?! To byłaby sensacja

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczęły się od dość przeciętnego – mówiąc mocno eufemistycznie – meczu Meksyku z RPA. Niemniej wszyscy liczą na to, że mundial dopiero się rozkręci, bo przecież występy innych, czołowych drużyn już wzbudzają wielkie emocje. Obecnie wszyscy zadają sobie jednak pytanie, kto wygra cały turniej?

Jeszcze przed jego rozpoczęciem większość ekspertów, dziennikarzy oraz kibiców wskazywało na reprezentację Francji, która faktycznie uchodzi za faworyta. Wiele typów dotyczyło także Hiszpanów, którzy mają kolejną znakomitą generację. Niektórzy mówią jeszcze o Anglikach, czy – tak jak Zbigniew Boniek – o reprezentacji Portugalii. Zdaniem legendarnego uczestnika mundiali, to właśnie ci ostatni mogą sprawić sensację i wygrać Mistrzostwa Świata 2026.

– Myślę, że mogą sprawić niespodziankę i zgarnąć pełną pulę, bo to dobry zespół. Ronaldo gra dobrze, strzela bramki, gra w kadrze i zasłużył na powołanie. Jego wiek nie ma w tym wszystkim żadnego znaczenia. Na nim zawsze koncentruje się uwaga przeciwnika, więc to bardzo może pomóc Portugalii. Jestem natomiast przekonany, że to jego ostatni mundial – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

– Zawsze jakieś niespodzianki się pojawiają. Kiedyś my je sprawialiśmy. Uważam, że Norwegia to zespół, który może namieszać, ale na koniec tytułu nie zdobędą – dodał.

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