Mistrzostwa Świata 2026 zapowiadają się jako wyjątkowe starcie legend z nowym pokoleniem piłkarskich supergwiazd. Na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zobaczymy zawodników, którzy już dzisiaj elektryzują miliony kibiców na całym świecie.

fot. NTB, ZUMA Press, Inc., SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland, Michael Olise i Kenan Yildiz

Największe nazwiska światowego futbolu w jednym miejscu. Goal.pl wybrał zawodników, którzy już dzisiaj elektryzują kibiców lub są o krok od wejścia do absolutnej elity

Lista została ułożona alfabetycznie, dlatego obok ikon światowej piłki znalazły się również nazwiska reprezentujące nowe pokolenie gwiazd

Na końcu wskazujemy również kandydatów do miana objawienia mundialu. To właśnie oni mogą sprawić, że po turnieju świat futbolu zyska nowych bohaterów

Mistrzostwa Świata 2026 pod znakiem wielkich nazwisk

Mistrzostwa Świata 2026 będą nie tylko walką o najcenniejsze trofeum w piłce nożnej, ale także wielkim pokazem indywidualnych umiejętności. W naszym zestawieniu prezentujemy największe gwiazdy turnieju, które mogą skraść show podczas mundialu. Co ważne, lista została ułożona alfabetycznie, a nie według sportowej wartości czy szans na sukces. Dzięki temu skupiamy się na piłkarzach, którzy już dzisiaj należą do najgłośniejszych nazwisk światowego futbolu lub mają wszystko, by po turnieju dołączyć do tego grona. Jedni jadą po ostatni wielki triumf, inni dopiero rozpoczynają swoją legendę. Łączy ich jedno, kiedy wychodzą na boisko, cały świat patrzy właśnie na nich.

Julian Alvarez (Argentyna)

Chociaż przez długi czas pozostawał nieco w cieniu innych wielkich nazwisk, dzisiaj trudno wyobrazić sobie reprezentację Argentyny bez jego energii, skuteczności i piłkarskiej inteligencji. Julian Alvarez potrafi odnaleźć się niemal w każdej roli ofensywnej. Zdobywa bramki, pressuje rywali i tworzy przestrzeń dla kolegów z drużyny. Mistrzostwa Świata 2026 mogą być dla niego okazją do wyjścia z cienia Lionela Messiego i potwierdzenia, że należy do grona najlepszych napastników globu. Jeśli Argentyna ponownie włączy się do walki o złoto, jego wkład może okazać się równie istotny jak występy największych gwiazd Albicelestes.

Arda Guler (Turcja)

Jeśli mundial potrzebuje nowych bohaterów, Arda Guler jest jednym z głównych kandydatów. Technika, kreatywność i odwaga w pojedynkach jeden na jednego sprawiają, że wielu kibiców widzi w nim przyszłą twarz tureckiej piłki nożnej. Mistrzostwa Świata 2026 mogą być dla niego tym, czym dla Jamesa Rodrigueza był turniej w Brazylii w 2014 roku, czyli momentem wejścia do absolutnej światowej elity.

Kto najbardziej skradnie show podczas MŚ 2026? Lamine Yamal

Michael Olise

Arda Guler

Kenan Yildiz

Ktoś spoza zestawienia Lamine Yamal

Michael Olise

Arda Guler

Kenan Yildiz

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Jude Bellingham (Anglia)

W czasach, gdy wielu pomocników specjalizuje się tylko w jednym elemencie gry, Jude Bellingham potrafi niemal wszystko. Odbiera, kreuje, strzela, prowadzi drużynę i nie boi się odpowiedzialności. Co prawda ma dopiero 22 lata, ale zachowuje się na boisku jak weteran największych turniejów. Dla reprezentacji Anglii może być najważniejszym ogniwem w walce o pierwszy mundialowy triumf od 1966 roku.

Maszyny do strzelania goli ruszają po chwałę

Erling Haaland (Norwegia)

Maszyna do zdobywania bramek. Takie określenie przylgnęło do Norwega już kilka lat temu, ale nadal pozostaje aktualne. Erling Haaland nie potrzebuje wielu okazji. Czasami wystarczy mu jeden kontakt z piłką w polu karnym, by zamienić go na gola. Dla kibiców będzie to szczególne wydarzenie, bo mundial przez lata odbywał się bez jednej z największych gwiazd współczesnego futbolu.

Harry Kane (Anglia)

Nie jest najszybszy, nie wykonuje najbardziej widowiskowych dryblingów, ale od lat regularnie robi to, co w futbolu najcenniejsze, czyli zdobywa bramki. Kapitan reprezentacji Anglii wkracza w turniej jako jeden z najbardziej kompletnych napastników świata. Jeśli zawodnicy Synów Albiony zajdą daleko, jego nazwisko niemal na pewno będzie przewijało się wśród kandydatów do korony króla strzelców.

WHAT A PASS FROM HARRY KANE!!!! 🤯🤯🧠 pic.twitter.com/MS258QIjIk — CentreGoals. (@centregoals) June 10, 2026

Kylian Mbappe (Francja)

Niektórzy zawodnicy przyciągają uwagę. Kylian Mbappe przyciąga całe kamery. Francuz od kilku lat jest symbolem nowoczesnego futbolu: błyskawiczny, bezpośredni i zabójczo skuteczny. Dla wielu ekspertów to właśnie on jest największą gwiazdą mundialu 2026. Jeśli ekipa Didiera Deschampsa ponownie dotrze do finału, trudno wyobrazić sobie taki scenariusz bez kluczowej roli swojego kapitana.

Piłkarscy geniusze na największej scenie świata

Lionel Messi (Argentyna)

Nie wiadomo, czy będzie to jego ostatni mundial, ale już sam fakt obecności Argentyńczyka nadaje turniejowi wyjątkowy charakter. Mistrz świata z Kataru nie musi już niczego udowadniać. Każdy występ Lionela Messiego może jednak przejść do historii. Kibice będą chłonąć każdą minutę gry człowieka, którego wielu uważa za najwybitniejszego piłkarza wszech czasów.

Jamal Musiala (Niemcy)

Jeden z najbardziej widowiskowych piłkarzy młodego pokolenia. Jamal Musiala łączy fantastyczną technikę, błyskawiczne podejmowanie decyzji i umiejętność kreowania przewagi w pojedynkach jeden na jednego. Niemiec potrafi zarówno samodzielnie rozstrzygnąć losy meczu, jak i stworzyć okazję kolegom z drużyny. Mundial 2026 może być turniejem, który ostatecznie potwierdzi jego status globalnej supergwiazdy i lidera reprezentacji Niemiec.

Michael Olise (Francja)

Piłkarz, którego wielu ekspertów uważa za jednego z najbardziej utalentowanych ofensywnych zawodników młodego pokolenia. Świetnie wyszkolony technicznie, kreatywny i nieprzewidywalny. W reprezentacji Francji może okazać się jednym z największych odkryć turnieju, nawet jeśli obok niego występują tak wielkie gwiazdy jak Kylian Mbappe.

⭐️🇫🇷 Hat-trick for France in friendly night tonight for Michael Olise



57 G/A in all competitions for club and country. pic.twitter.com/wJth9u4eDB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

Cristiano Ronaldo (Portugalia)

Jeżeli według postronnych obserwatorów Lionel Messi ma symbolizować futbolową magię, to Cristoano Ronaldo jest uosobieniem ambicji i konsekwencji. Portugalska legenda od dwóch dekad pozostaje w centrum uwagi światowego futbolu. Mundial 2026 może jest dla zawodnika ostatnią okazją do zdobycia jedynego wielkiego trofeum, którego wciąż brakuje w jego kolekcji. Już sam ten fakt sprawia, że każdy jego mecz będzie wydarzeniem.

Mohamed Salah (Egipt)

Ikona afrykańskiej piłki i jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców świata. Mohamed Salah od lat zachwyca skutecznością i regularnością na najwyższym poziomie. Turniej w Ameryce Półncnej daje mu szansę na napisanie kolejnego rozdziału swojej historii oraz poprowadzenie reprezentacji Egiptu do najlepszego wyniku od pokoleń.

Vinicius Junior (Brazylia)

Brazylijczyk gra tak, jak kibice wyobrażają sobie uliczny futbol: odważnie, kreatywnie i bez kompleksów. Jego dryblingi potrafią poderwać stadion z miejsc, a pojedyncza akcja często zmienia przebieg meczu. Dla reprezentacji Brazylii ma być twarzą nowego pokolenia, które chce przywrócić Canarinhos na mundialowy tron.

Vitinha (Portugalia)

W drużynie pełnej ofensywnych gwiazd to właśnie Vitinha często odpowiada za to, by wszystko funkcjonowało jak dobrze naoliwiona maszyna. Portugalczyk nie przyciąga uwagi efektownymi dryblingami czy seryjnym zdobywaniem bramek, ale jego wpływ na grę jest ogromny. Doskonale kontroluje tempo spotkania, świetnie odnajduje się pod pressingiem i potrafi jednym podaniem otworzyć drogę do bramki rywala. W ostatnich latach wyrósł na jednego z najlepszych środkowych pomocników świata, a mundial 2026 może być turniejem, który pozwoli mu zyskać jeszcze większe uznanie poza gronem najbardziej zagorzałych kibiców futbolu. Jeśli Portugalia zajdzie daleko, Vitinha będzie jednym z kluczowych architektów jej sukcesów.

Młodość, odwaga i wielkie umiejętności

Lamine Yamal (Hiszpania)

Najmłodszy zawodnik w tym zestawieniu, ale jednocześnie jeden z najbardziej ekscytujących. Lamine Yamal już dzisiaj prezentuje umiejętności, które u większości piłkarzy pojawiają się dopiero po latach gry na najwyższym poziomie. Mundial 2026 może być turniejem, po którym przestaniemy mówić o „wielkim talencie”, a zaczniemy o „jednej z największych gwiazd świata”.

Lamine Yamal next to his wax figure is unreal 😯



You can barely tell the difference 😅



(via tussaudsberlin/IG) pic.twitter.com/05uYiymvUk — ESPN FC (@ESPNFC) June 9, 2026

Kenan Yildiz (Turcja)

Napastnik lub ofensywny pomocnik nowej generacji. Kenan Yıldız przebojem wdarł się do europejskiej czołówki, zachwycając odwagą, dynamiką i pewnością siebie. Dla wielu kibiców może stać się jednym z tych zawodników, których warto zapamiętać jeszcze przed pierwszym gwizdkiem mundialu.

Nowa generacja gwiazd MŚ 2026 już puka do drzwi

Historia mistrzostw świata pokazuje, że obok największych gwiazd niemal zawsze pojawia się ktoś, kto niespodziewanie kradnie show. Wystarczy przypomnieć Jamesa Rodrígueza w 2014 roku czy Achrafa Hakimiego podczas mundialu w Katarze. Również w 2026 roku nie zabraknie zawodników, którzy mogą wykorzystać turniej do wykonania kolejnego wielkiego kroku w karierze.

W gronie kandydatów do miana objawienia mistrzostw znajduje się między innymi Desire Doue, uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników francuskiej piłki. Coraz większe uznanie zdobywa również Endrick, który przez wielu ekspertów jest postrzegany jako przyszła gwiazda reprezentacji Brazylii. Gospodarze turnieju będą liczyć na błysk Christiana Pulisica, od lat będącego twarzą amerykańskiego futbolu, natomiast Portugalia może zyskać nowego bohatera w osobie dynamicznego skrzydłowego Francisco Conceicao.

🚨 DÉSIRÉ DOUÉ 🇫🇷 N’A PAS FORCÉMENT CONVAINCU DIDIER DESCHAMPS DURANT LA PRÉPARATION ! ❌



Bradley Barcola 🇫🇷 a des grandes chances de débuter face au Sénégal.



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/5LqQyoDeU8 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 11, 2026

Warto zwrócić uwagę także na Kobbiego Mainoo, który mimo młodego wieku udowodnił już, że nie boi się największych wyzwań oraz Briana Gutierreza, jednego z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia w północnoamerykańskim futbolu. Niewykluczone, że to właśnie któryś z nich sprawi, iż po zakończeniu mundialu kibice będą mówić nie tylko o Messim, Mbappe czy Haalandzie, ale również o nowej gwieździe, która narodziła się na największej piłkarskiej scenie świata.