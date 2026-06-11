Reprezentacja Meksyku znakomicie zaczęła inauguracyjny mecz grupy A na MŚ 2026. Gospodarze już na początku spotkania otwarcia objęli prowadzenie w starciu przeciwko RPA.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Meksyku

Meksyk z pierwszym golem na MŚ 2026

Reprezentacja Meksyku nie zamierzała długo czekać na pierwszy ważny moment domowych mistrzostw świata. Gospodarze turnieju objęli prowadzenie już w dziewiątej minucie spotkania otwierającego mundial 2026 przeciwko Republice Południowej Afryki, wprawiając w euforię kibiców zgromadzonych na legendarnym Estadio Azteca.

Autorem historycznego trafienia został Julian Quinones. Napastnik reprezentacji Meksyku wykorzystał swoją szansę już na początku rywalizacji i wpisał się do protokołu meczowego jako pierwszy strzelec bramki podczas Mistrzostw Świata 2026. Gol dał gospodarzom prowadzenie 1:0 i pozwolił przejąć kontrolę nad przebiegiem spotkania.

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🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/hA7OgvpMAw — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

Spotkanie Meksyku z Republiką Południowej Afryki otwiera rywalizację w grupie A. Dla obu zespołów dobry wynik na starcie może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej. W kolejnych meczach grupowych Meksykanie zmierzą się jeszcze z Koreą Południową oraz Czechami. Z kolei reprezentację Republiki Południowej Afryki czekają spotkania przeciwko Czechom i Korei Południowej.

Mundial 2026 rozgrywany jest na terenie trzech państw, czyli Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Turniej potrwa do 19 lipca i po raz pierwszy w historii odbywa się z udziałem 48 reprezentacji. Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna, która cztery lata wcześniej pokonała Francję po jednym z najbardziej emocjonujących finałów w historii piłki nożnej.