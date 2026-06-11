MŚ 2026. Tabela grupy A po meczu Meksyk – RPA

Reprezentacja Meksyku pokonała RPA (2:0) w pierwszej kolejce na MŚ 2026. El Tri zostali zatem pierwszym liderem. Sprawdź, jak wygląda tabela grupy A na mundialu w Ameryce Północnej.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raul Jimenez

MŚ 2026: Meksyk otworzył mundial zwycięstwem

Reprezentacja Meksyku od triumfu nad RPA zaczęła mundial. Na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City gospodarze wykorzystali atut własnego boiska i pewnie ograli Republikę Południowej Afryki po golach Juliana Quinonesa i Raula Jimeneza. Dzięki temu po pierwszym rozegranym meczu objęli prowadzenie w tabeli grupy A.

Dla zespołu prowadzonego przez Javiera Aguirre był to idealny scenariusz na inaugurację turnieju. Komplet punktów nie tylko poprawił nastroje w kraju ogarniętym mundialową gorączką, ale również pozwolił wywrzeć presję na pozostałych uczestnikach grupy.

Tabela grupy A

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Meksyk 1-0-0 2:0 3 2. Czechy 0-0-0 0:0 0 3. Korea Południowa 0-0-0 0:0 0 4. RPA 0-0-1 0:2 0

Wszystko w rękach Korei Południowej i Czech

Sytuacja w grupie A nabierze pełniejszych kształtów już w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego. Wszystko dlatego, że w Guadalajarze dojdzie do drugiego spotkania tej grupy, w którym Korea Południowa zmierzy się z Czechami.

Zwycięzca tego meczu zrówna się punktami z Meksykiem i już na początku turnieju może stworzyć bardzo interesujący układ w tabeli. Remis sprawi natomiast, że gospodarze pozostaną samodzielnym liderem po pierwszej serii gier.

Kluczowa druga kolejka

Przed uczestnikami grupy A niezwykle ważne spotkania drugiej rundy. Reprezentacja Meksyku zmierzy się 19 czerwca z Koreą Południową. Ewentualne zwycięstwo El Tri może znacząco przybliżyć ich do awansu do 1/16 finału jeszcze przed ostatnią kolejką.

Republika Południowej Afryki stanie natomiast przed koniecznością odrabiania strat w starciu z Czechami, które odbędzie się 18 czerwca. Dla ekipy z Afryki będzie to mecz o dużym ciężarze gatunkowym, ponieważ kolejna porażka może mocno skomplikować ich sytuację w grupie.

Meksyk wysłał sygnał rywalom

Chociaż to dopiero początek rywalizacji, Meksykanie pokazali, że zamierzają walczyć nie tylko o wyjście z grupy, ale również o jak najlepszy wynik przed własną publicznością. Pierwszy krok został wykonany. W każdym razie układ sił w grupie A poznamy dopiero po meczu Korei Południowej z Czechami, który może całkowicie zmienić obraz tabeli już po pierwszej kolejce mistrzostw świata 2026.

Terminarz 2. kolejki grupy A na MŚ 2026: