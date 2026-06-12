Rodri zabrał głos nt. transferu do Realu Madryt. Jednoznaczne słowa

Jakiś czas temu Rodri łączony był z dołączeniem do Realu Madryt. Teraz jednak sam zainteresowany zaprzeczył tym plotkom w rozmowie z serwisem "El Larguero".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri zaprzecza plotkom na temat Realu Madryt

Real Madryt tego lata chce przeprowadzić prawdziwie wielkie transfery. Królewscy mają na radarze wielu znakomitych zawodników i wszystko zapowiada, że przynajmniej jeden z gwiazdorów dołączy do zespołu. Mowa tu m.in. o Michaelu Olise z Bayernu Monachium.

Niemniej jakiś czas temu bardzo żywa była informacja na temat zainteresowania Królewskich pozyskaniem Rodriego. Hiszpański pomocnik Manchesteru City miał być rozważany przez władze Realu Madryt, a nawet z nimi rozmawiać. Jak sam jednak przyznał, takiego tematu w ogóle nie było, a informacje okazały się zwykłą plotką.

– Nie wiem, skąd to się wzięło. Rozumiem, że to część gry. Nawet nie myślałem o swojej przyszłości w Realu Madryt. Moim celem jest Mundial. Jestem związany kontraktem z Manchesterem City – powiedział Rodri w rozmowie z serwisem „El Larguero”.

Rodri w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwa gole. Łącznie dla Manchesteru City na koncie ma blisko 300 występów i 30 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Hiszpanii oraz zdobywcę Złotej Piłki na 50 milionów euro. 29-latek ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2027 roku.

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