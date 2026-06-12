Rodri zabrał głos nt. transferu do Realu Madryt. Jednoznaczne słowa

09:29, 12. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  El Larguero

Jakiś czas temu Rodri łączony był z dołączeniem do Realu Madryt. Teraz jednak sam zainteresowany zaprzeczył tym plotkom w rozmowie z serwisem "El Larguero".

Rodri
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri zaprzecza plotkom na temat Realu Madryt

Real Madryt tego lata chce przeprowadzić prawdziwie wielkie transfery. Królewscy mają na radarze wielu znakomitych zawodników i wszystko zapowiada, że przynajmniej jeden z gwiazdorów dołączy do zespołu. Mowa tu m.in. o Michaelu Olise z Bayernu Monachium.

Niemniej jakiś czas temu bardzo żywa była informacja na temat zainteresowania Królewskich pozyskaniem Rodriego. Hiszpański pomocnik Manchesteru City miał być rozważany przez władze Realu Madryt, a nawet z nimi rozmawiać. Jak sam jednak przyznał, takiego tematu w ogóle nie było, a informacje okazały się zwykłą plotką.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

– Nie wiem, skąd to się wzięło. Rozumiem, że to część gry. Nawet nie myślałem o swojej przyszłości w Realu Madryt. Moim celem jest Mundial. Jestem związany kontraktem z Manchesterem City – powiedział Rodri w rozmowie z serwisem „El Larguero”.

Rodri w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwa gole. Łącznie dla Manchesteru City na koncie ma blisko 300 występów i 30 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Hiszpanii oraz zdobywcę Złotej Piłki na 50 milionów euro. 29-latek ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Manchester City chce gwiazdę Barcelony! Nawet 70 milionów